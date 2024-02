Nürnberg. Die polnische Torjägerin des VfL Wolfsburg war beim 9:1 in Nürnberg an 6 Treffern beteiligt – ein Souvenir hat sie nicht mitgenommen.

Den Spielball als Souvenir hatte Ewa Pajor nicht in ihrem schweren Koffer, mit dem es fast direkt nach dem Spiel Richtung Nürnberger Hauptbahnhof und von dort aus zur polnischen Nationalmannschaft ging. Verdient hätte ihn die 27 Jahre alte Stürmerin des VfL Wolfsburg so sehr wie noch nie: Vier Tore allein waren ihr im VfL-Trikot noch nie gelungen, am Samstag beim 9:1 (4:1)-Ausrufezeichen der Wölfinnen in der Frauenfußball-Bundesliga bei Aufsteiger 1. FC Nürnberg kamen zu ihrem Viererpack sogar noch zwei Assists dazu. Ob mit Hacke oder Spitze – die Torjägerin zeigte ein Weltklassespiel, und das am Ende einer für den VfL außergewöhnlichen Woche.