Es war alles andere als eine normale Woche bei den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg. Da waren der 3:0-Sieg im Spitzenspiel in der VW-Arena am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt und die Trainingseinheiten am Mittwochnachmittag sowie am Donnerstagmorgen, die die Mannschaft mal nicht am Elsterweg absolvierte, sondern auf dem Platz vor dem großen Wolfsburger Stadion. Und dazwischen kam die Nachricht, die sich bereits am Tag nach dem Frankfurt-Sieg angedeutet hatte: Lena Oberdorf verlässt die Wölfinnen nach vier Jahren, sie zog eine Ausstiegsklausel in ihrem noch bis 2025 laufenden Vertrag und unterschrieb beim FC Bayern München bis zum Sommer 2028. Im Raum steht vor allem eine Frage: die nach dem Warum.