Wolfsburg. Fraeunfußball-Bundesligist VfL Wolfsburg löst den Vertrag mit seiner Leistungsträgerin auf und erhält eine Ablöse.

Bereits in der vergangenen Woche, als die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg ohne sie im Trainingslager in Portugal weilten, war ihr Abschied durchgesickert, jetzt ist er fix: Linksverteidigerin Felicitas Rauch verlässt den Bundesliga-Spitzenreiter und wechselt in die US-amerikanische National Women‘s Soccer League (NWSL) zu North Carolina Courage. Der VfL schreibt, man habe den noch bis 2025 gültigen Vertrag mit der 27-Jährigen aufgelöst. Ihr Wechsel wird eine Ablöse generieren, die ihrem Marktwert (laut soccerdonna.de 170.000 Euro) entsprechen dürfte. Rauch hat in den USA, wo Ende Januar die Saisonvorbereitung beginnt, einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben.