Salzgitter. Der Erlös der Spendenaktion des Vereins „Wir helfen Kindern“ geht an die ambulante Kinderhospizarbeit „SONne“ in Salzgitter.

Die AdventSZläufer 2023 sind im Ziel: Vom 1. bis zum 24. Dezember sind bei der Spendenaktion des Salzgitteraner Vereins „Wir helfen Kindern“ (WhK) insgesamt 5937,5 Kilometer zusammengekommen. Der Erlös geht in diesem Jahr an die ambulante Kinderhospizarbeit „SONne“, die unter dem Dach der Hospiz-Initiative Salgitter beheimatet ist. Wie hoch die Spendensumme am Ende sein wird, wird sich im Januar zeigen. Denn die selbst gesuchten Sponsoren der Läuferinnen und Läufer müssen ihren Beitrag erst noch überweisen.

„Ich bin wieder einmal komplett überwältigt von der sportlichen Leistung aller Teilnehmenden“, freut sich Volker Machura, Vorsitzender des Vereins „Wir helfen Kindern“. Er selbst habe nicht nur beim AdventSZläufer-Treffen am Samstag vor dem dritten Advent am Salzgittersee Teilnehmerinnen und Teilnehmer getroffen, sondern auch auf deren Laufrunden in Salzgitter-Bad. „Egal, ob bei Nieselregen, Schnee, Wind oder Eis – jeder AdventSZläufer, den ich gesprochen habe, war mit Begeisterung und hoher Motivation dabei. Das macht mich wirklich sehr froh. Die Aktion hat auf jeden Fall schon eine richtige Tradition und wird definitiv im kommenden Jahr ihre Fortsetzung finden“, ergänzt Machura.

Die AdventSZläufer 2023 in Bildern Die „Sölter Run(ner) for Help“ haben einen starken Start hingelegt und ihr virtuelles Ziel Molde locker erreicht. Ole Behrens (vorne mit blauer Jacke) hatte darum gebeten, den Heimatort seiner Mutter anzuvisieren. © oh | Privat 1. Dezember, 0.01 Uhr: Heiko Rathmann, Ruben Brandeis, Stephan Janecek und Ursula Wolter (hinten von links) sowie Stefan Schönwiese und Jörg Zimmermann (vorne von links) von Triathlon Salzgitter eröffnen die „AdventSZläufer" 2023 mit einem gemeinsamen Lauf bei -3 Grad am Salzgittersee. © oh | Verein Mit Spaß bei der Sache (von links): Abdu Ramadhani, Kassimu Abdillah und Omary Athuman (Hussein Sadick ist verdeckt) drehen gemeinsam eine Runde um den Salzgittersee für den guten Zweck. © oh | Privat Die ersten „AdventSZläufer"-Teilnehmer aus Afrika (von links): Hussein Sadick, Omary Athuman (oben), Abdu Ramadhani (unten) und Kassimu Abdillah kommen aus Tansania und geben in Salzgitter Akrobatikunterricht. © oh | Privat Triathlet Stephan Janecek hat tierische Unterstützung von Hündin „Bella", die bei jeder Runde für die „AdventSZläufer" dabei ist. © oh | Privat Triathlet Heiko Rathmann hat den verschneiten Gipfel des Brockens erreicht. Er hat den Lauf auch genutzt, um sich auf kommende Events vorzubereiten. © oh | Privat Ralf Krüger aus Lobmachtersen trotzte den schlechten Wetterbedingungen, um den 1142 Meter hohen Brocken laufend zu erklimmen. © oh | Privat Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung: Die Triathleten (von links) Ulf Mietens, Stefan Schönwiese, Ursula Wolter und Heiko Rathmann trotzten dem Regenwetter. © oh | Privat Lennard Teuber (hier mit seiner Schwester Charlene) hat die meisten Kilometer gesammelt und war unter anderem auch am Steinhuder Meer unterwegs. © oh | Privat Anna Corvino (links) und Stephanie Rüstig haben zusammen über 100 Kilometer geschafft. © oh | Privat Anna (13), Laura (14) und Paul Niedermeyer (11, von lins) sind in Jacken des Vereins „Wir helfen Kindern“ für die AdventSZläufer unterwegs gewesen. © oh | Privat Die Jugend geht voran: Paula Korn (vorn) hat am Ende über 100 Kilometer abgespult. © oh | Privat Die AdventSZläufer drehten am Samstag vor dem dritten Advent eine gemeinsame Seerunde. © oh | Privat 1 / 13

Wie hoch die Summe auf dem Scheck sein wird, die Machura und sein Verein im Januar an die ambulante Hospizarbeit „SONne“ überreichen wird, kann der WhK-Vorsitzende noch nicht abschätzen: „Jetzt müssen erst einmal die vielen privat gesuchten Sponsoren ihre Überweisungen tätigen. Das können sie ja erst nach Weihnachten, weil selbst am Heiligabend noch Kilometer gesammelt wurden.“ Fest stehe aber auf jeden Fall, dass „Wir helfen Kindern“ die Summe großzügig aufstocken wird: „Eine fünfstellige Summe wird auf dem Spendenscheck stehen“, verspricht Machura.

Lennard Teuber ist zum zweiten Mal erfolgreichster AdventSZläufer

Mit den 5937,5 Kilometern haben die 59 AdventSZläufer – darunter eine Hündin – die Marke aus dem vergangenen Jahr sogar noch übertroffen. 76 Starterinnen und Starter hatten 2022 insgesamt 5896,5 Kilometer und 10.000 Euro für die Kinder- und Jugendfeuerwehr Salzgitter gesammelt. Im Schnitt hat jeder Teilnehmende in diesem Jahr also 100 Kilometer gemacht.

Die meisten Runden hat Lennard Teuber gedreht, der nach seinem ersten Platz im Premierenjahr 2021 bereits zum zweiten Mal erfolgreichster AdventSZläufer geworden ist. 446,4 Kilometer sind es am Ende geworden, wobei sich der Jugendfußballtrainer des SV Union Salzgitter lediglich am 16. Dezember einen Ruhetag gegönnt hat. Drei Tage vor dem Ende absolvierte Teuber sogar noch einen 30-Kilometer-Lauf um das Steinhuder Meer. „Dabei hat mich meine Schwester Charlene begleitet. Sie wollte unbedingt auch den größten See Niedersachsens umrunden. Das hat sie auch nicht umsonst getan. Mein Sponsor hat die Leistung mit übernommen“, berichtet Teuber. Am Ende hat die Apotheke „Am Eikel“ stolze 1000 Euro an den Verein „Wir helfen Kindern“ überwiesen.

Zwei Brockenläufer landen auf dem Treppchen – die „Sölter Run(ner)„ in Norwegen

Auf dem Treppchen folgen mit Heiko Rathmann und Ralf Krüger zwei Teilnehmer, die die AdventSZläufer genutzt haben, um den Brocken zu erklimmen. Krüger holte sich am Ende mit 276,6 Kilometern Platz 3 hinter Rathmann, der sich mit 330,9 Kilometern den Silberrang sicherte. „Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich habe in den letzten drei Tagen noch einmal drei Halbmarathons absolviert, um mir Platz 2 zu sichern. Wobei ja jeder Meter auch für den guten Zweck zählt“, erklärt Rathmann. Während seiner Laufrunden am Salzgittersee kam es ihm so vor, als wären im Dezember mehr Läufer unterwegs gewesen. „Vielleicht waren es alles AdventSZläufer, die in den letzten Tagen noch ein Paar Kilometer machen wollten“, mutmaßt Rathmann.

Auch die AdventSZläufer-Urgesteine „Sölter Run(ner) for Help“ sind mit ihrer diesjährigen Leistung mehr als zufrieden. Die 23-köpfige Laufgruppe aus Salzgitter-Bad hat ihr virtuelles Ziel Molde in Norwegen locker erreicht und kommt am Ende auf 2284,4 Kilometer, wobei der 13-jährige Ole Behrens mit 222,1 Kilometern vorneweg marschiert ist. Er war es auch, der das Ziel festgelegt hatte. Denn seine Mutter stammt aus der norwegischen Stadt. Die liegt allerdings „nur“ 1500 Kilometer von Salzgitter entfernt. Es ist davon auszugehen, dass die „Sölter Run(ner)“ auch im kommenden Jahr wieder ein virtuelles Ziel anvisieren, dann steigt die vierte Auflage des Spendenlaufevents...