Salzgitter-Lebenstedt. 30 Teilnehmer machen sich gemeinsam auf die Runde um den Salzgittersee. Aktion ist für die Ambulante Kinderhospizhilfe bestimmt.

„Es ist ja der glatte Wahnsinn, wie viele heute gekommen sind“, zeigte sich Volker Machura, der Vorsitzende von „Wir helfen Kindern“ beeindruckt, als er die bunte Schar der AdventSZläufer am Ufer sah, die zum gemeinsamen Treffen und Laufen rund um den Salzgittersee gekommen waren. Bevor die stolze Gruppe von 30 Läuferinnen und Läufern zur Seerunde startete, verkündete Machura: „Wir werden in diesem Jahr die ,Ambulante Kinderhospizarbeit‘ vom Verein SONne Salzgitter unterstützen. Das ist eine unglaublich wichtige Arbeit von Menschen für Menschen. Das Projekt liegt mir besonders am Herzen, da es ein Thema betrifft, welches wir alle gern verdrängen – und gerade deshalb gehört es in unser Bewusstsein.“ Hier werden die betroffenen Familien unterstützt und auch entlastet.