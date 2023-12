Salzgitter. Ein Vierbeiner sammelt Kilometer für die „AdventSZläufer“: Die Hündin von Triathlet Stephan Janecek hat einen eigenen Sponsor.

Bei der Spendenaktion „AdventSZläufer“ vom Salzgitteraner Verein „Wir helfen Kindern“ beteiligen sich in diesem Jahr nicht nur Menschen. Mit Hündin „Bella“ ist bei der dritten Auflage des vorweihnachtlichen Events erstmals auch ein Vierbeiner vertreten.

Stephan Janecek vom Verein „Triathlon Salzgitter“ hat aufgrund eines Risses des Innenminiskus lange mit sich gehadert, ob er sich für die „AdventSZläufer“ 2023 überhaupt anmelden soll, weil er nicht wusste, wie viele Kilometer er in den 24 Tagen bis zum Heiligabend zustande bringen würde. Am 30. November fiel die Entscheidung, dass er dabei ist – und bereits beim traditionellen Nachtlauf seiner Triathlonkolleginnen und -kollegen am Salzgittersee ging Janecek an den Start. Sein Knie ließ bei frostigen Temperaturen immerhin 11,1 Kilometer zu.

Triathlet Stephan Janecek aus Vechelde findet Sponsor für sich und seine Hündin

Bereits am Tag darauf hatte der Ausdauerathlet eine Begleiterin bei seiner Runde durch die Feldmark in seiner Heimat Vechelde. „Unsere Hündin Bella begleitet mich liebend gern bei meinen Laufeinheiten“, berichtet Janecek. Zwischen sieben und neun Kilometer spulen die beiden in regelmäßigen Abständen ab. „Bella läuft sogar immer noch ein bisschen mehr als ich, weil sie an jeder Ecke noch einmal schnüffeln muss und teilweise über das Feld hin und her sprintet“, so Janecek, der sich nicht nur auf die Suche nach einem Sponsor für seine Kilometerleistung gemacht hat, sondern auch für Bella Unterstützung suchte. Janecek selbst bekommt Kilometergeld von seinem Arbeitgeber „Niedersächsische Immobilienservice“. „Als ich die Geschichte mit Bella meinem Bekannten Karsten Weiss erzählt habe, war er spontan bereit, einen Pauschalbetrag für sie zu spenden – eine wirklich tolle Sache“, sagt Janecek.

Zwischenstand 1. Lennard Teuber 264,9 km 2. Jörg Lohe 161,3 km 3. Heiko Rathmann 147 km 4. Ralf Krüger 127 km 5. Ole Behrens 122,9 km 6. Björn Kollmann 122,5 km 7. Peter Siems 119,6 km 8. Friedhelm Bode 101,4 km 9. Beate Hartmann 94,6 km 10. Jörg Zimmermann 84,3 km Gesamt: 2979,6 km (Stand: 13. Dezember, 18 Uhr)

Der Triathlet bereut es keineswegs, sich kurzfristig doch noch für die „AdventSZläufer“ angemeldet zu haben: „Ich bin selbst erstaunt, dass ich inzwischen schon knapp über 60 Kilometer zusammen habe. Das habe ich auch Bella zu verdanken, die mir zwischendurch immer mal wieder Pausen während der Läufe gönnt, wenn sie nämlich mal ihre Geschäfte erledigen muss – was Hunde an der frischen Luft nun mal so machen“, erklärt er lachend. Gleichzeitig legt die Hündin auch ein gutes Starttempo an den Tag: „Den ersten Kilometer laufen wir meist unter 4 Minuten. Das ist wesentlich schneller als meine übliche Durchschnittsgeschwindigkeit. Dafür wird es dann hintenraus etwas gemächlicher.“

Gemächlich soll auch die gemeinsame Runde der „AdventSZläufer“ an diesem Samstag ab 12 Uhr werden. Traditionell treffen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Samstag vor dem dritten Advent in der Reppnerschen Bucht, um die 5,4 Kilometer lange Runde um den See zu laufen. Und auch da könnte in diesem Jahr erstmals ein Vierbeiner dabei sein...