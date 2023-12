Salzgitter. Heiko Rathmann und Ralf Krüger nutzen das Spendenevent vom Verein „Wir helfen Kindern“, um auf den höchsten Punkt des Harzes zu laufen.

Die AdventSZläufer 2023 biegen auf die Zielgerade ein: Noch bis zum 24. Dezember haben die 59 Teilnehmenden – darunter eine Hündin – der Spendenaktion des Salzgitteraner Vereins „Wir helfen Kindern“ Zeit, um den aktuell 5041,1 Kilometern noch den ein oder anderen hinzuzufügen. Zwei Teilnehmer haben das 3. Adventswochenende genutzt, um hoch hinaus zu laufen. Sowohl Ralf Krüger als auch Heiko Rathmann haben den höchsten Gipfel Norddeutschlands – den Brocken – erklommen.

Ralf Krüger ist Mitglied beim MTV Jahn Schladen und hat sich in den vergangenen Jahren auf Cross- und Bergläufe spezialisiert. Daher lag es nahe, dass er die AdventSZläufer nutzt, um im Dezember einmal auf den 1142 Meter hohen Brocken zu laufen. Dabei ließ er sich auch nicht von den widrigen Wetterbedingungen abhalten. „Bei 0 Grad, Nebel und einer leichten Neuschneedecke bin ich von Oderbrück aus gestartet“, erklärte Krüger. Nach 8,2 Kilometern und 54:44 Minuten hatte der Ausdauersportler den Gipfel erreicht. „Für den Abstieg habe ich dann nur 44:02 Minuten benötigt. Am Ende habe ich 620 Höhenmeter zurückgelegt“, freute sich Krüger über seine Leistung für den guten Zweck.

Ralf Krüger aus Lobmachtersen trotzte den schlechten Wetterbedingungen, um den 1142 Meter hohen Brocken laufend zu erklimmen. © oh | Privat

Die insgesamt 16,2 Kilometer von seiner Brockentour packte der Mann aus Lobmachtersen auf sein üppig gefülltes Kilometerkonto. Dort stehen aktuell 211,4 Kilometer zu Buche, die nach dem 24. Dezember vom Sachverständigen Willi Feuerriegel aus Salzgitter und dem JR Karosserie- und Lackierzentrum in Goslar in einen Geldbetrag umgewandelt werden. „Durch meinen Sohn habe ich diese beiden Sponsoren gefunden, die sofort für die Spendenaktion zugesagt haben“, berichtete Krüger.

Schon als ich Richtung Harz gefahren bin, konnte ich den größten Teil vom Brocken sehen. Die ganze Spitze lag im Sonnenschein und war umgeben von einer dichten Wolkendecke, die zwischen den Bergen festhing. Da habe ich mich noch mehr auf diesen Lauf gefreut. Heiko Rathmann - AdventSZläufer, der am 3. Advent auf den Brocken gelaufen ist

Zwei Tage später – am 3. Advent – hatte Triathlet Heiko Rathmann besseres Wetter. „Schon als ich Richtung Harz gefahren bin, konnte ich den größten Teil vom Brocken sehen. Die ganze Spitze lag im Sonnenschein und war umgeben von einer dichten Wolkendecke, die zwischen den Bergen festhing. Da habe ich mich noch mehr auf diesen Lauf gefreut“, berichtete Rathmann, der vom Torfhaus gestartet war. Der Weg zur Spitze war allerdings beschwerlich. „Da überall noch Schneefelder und teilweise noch Eisflächen waren, bin ich auf den Wanderwegen geblieben. Durch den Schnee war das Laufen besonders anspruchsvoll. Bei jedem Schritt ist der Fuß anders aufgekommen und ich musste wirklich sehr aufpassen, um nicht zu stürzen“, so Rathmann.

Als Belohnung gab es dann aber ein Gipfelfoto mit Sonnenschein, blauem Himmel und leichten Schleierwolken. „Am Ende ist es nicht ganz mein angepeilter Halbmarathon geworden, aber immerhin 20 Kilometer mit 480 Höhenmetern“, erklärte der 52-Jährige, der bereits zum dritten Mal bei den AdventSZläufern am Start ist. Dieses Mal ist das Helios Klinikum Salzgitter als Unterstützer mit im Boot. „Das ist ein wirklich großer Sponsor. Um dem gerecht zu werden, laufe ich mit einer eigens angefertigten Startnummer“, so Rathmann.

Aktueller Zwischenstand 1. Lennard Teuber 412,3 km

2. Jörg Lohe 260,0 km

3. Heiko Rathmann 251,1 km

4. Björn Kollmann 225,7 km

5. Ralf Krüger 211,4 km

6. Peter Siems 187,1 km

7. Ole Behrens 186,2 km

8. Jörg Zimmermann 156,1 km

9. Friedhelm Bode 154,9 km

10. Thomas Telemann 151,5 km

11. Beate Hartmann 147,5 km

12. Klaus-Peter Hertel 141,4 km

13. Sven Strube 122,2 km

14. Felix Stäbner 118,3 km

15. Manfred Spittler 112,9 km

16. Andreas Voigt 101,7 km

17. Paula Korn 100,4 km

18. Julia Korn 100,1 km

19. Jörg Alex 94,6 km

20. Katja Stenzel 84,4 km

21. Stephan Janecek 78,7 km

22. Lothar Modlich 77,1 km

23. Johannes Flamm 73,2 km

24. Nicole Swoboda 72,6 km

24. Adrian Maas 72,6 km

26. Heinrich Rasche 70,8 km

27. Andreas Bethe 66,6 km

28. Hündin „Bella“ 65,1 km

29. Dawid Kurzeja 63,6 km

30. Renate Richter 62,9 km

31. Ursula Wolter 62,5 km

32. Stefan Schönwiese 61,5 km

33. Dominic Swoboda 59,9 km

34. Traudel Flamm 59,7 km

35. Frank Wehrmann 58,3 km

36. Martina Halle 57,5 km

37. Ulf Mietens 56,3 km

38. Anna Corvino 54,5 km

39. Daniela Niedermeyer 54,0 km

39. Alexander Stoz 54,0 km

41. Anna Niedermeyer 46,0 km

42. Stephanie Rüstig 40,9 km

43. Ruben Brandeis 37,6 km

44. Laura Niedermeyer 36,0 km

45. Alexander Kolle 33,7 km

46. Jan Hasenpusch 30,9 km

47. Nadine Stommel 26,1 km

48. Justin Gomzi 26,0 km

49. Novalie Säglitz 25,0 km

50. Paul Niedermeyer 24,0 km

51. Nicole Reimers 17,4 km

52. Hussein Sadicki 16,2 km

52. Abdu Ramadhani 16,2 km

52. Omary Athiman 16,2 km

52. Kassimu Abdillah 16,2 km

56. Peter Reimers 14,5 km

57. Inga Spittler 10,1 km

58. Mireille Hertel 5,2 km

59. Ulrike Hahn 1,7 km Gesamt: 5041,1 km (Stand: 22. Dezember, 13 Uhr)

Auf den heimischen Laufrunden wurde der Triathlet schon des Öfteren auf seine Startnummer angesprochen: „Andere Läufer haben mir dann erzählt, dass sie auch Teil der AdventSZläufer sind. Das sind immer tolle Begegnungen.“ Nach seinen Läufen auf dem Weg nach Hause macht Rathmann auch gern noch einmal einen Abstecher zum Weihnachtsmarkt in Salzgitter-Bad. „Dort werde ich auch sehr oft erkannt, angesprochen und oder zu dieser Aktion befragt.“ Es mache immer wieder Spaß, für die AdvenSZläufer zu starten, aber die Jahreszeit sei eine große Herausforderung: „Wenn ich von der Arbeit komme, ist es Dunkel und ich mache alle Läufe mit Stirnlampe.“ Immerhin sind so schon beachtliche 251,1 Kilometer zusammen gekommen.

Heiko Rathmann läuft im Februar von Göttingen auf den Brocken – wieder für den guten Zweck

Gleichzeitig ist die Spendenaktion – und speziell der Lauf auf den Brocken – eine willkommene Trainingseinheit. Denn Rathmann hat sich vor allem dem Trailrunning verschrieben, ist in diesem Jahr bereits beim Rennsteig Supermarathon (74 Kilometer, 1800 Höhenmeter) und dem Zugspitz Ultratrail (89 Kilometer, 4040 Höhenmeter) gestartet. „Auf dem Weg zum Brocken konnte ich meine Ausrüstung für künftige Ultraläufe perfekt testen“, erklärte Rathmann. Denn bereits am 17. Februar geht es für ihn wieder auf den 1142 Meter hohen Berg. Dann ist der Start allerdings 85 Kilometer entfernt in Göttingen. „Ich nehme an der Brocken Challenge teil – ein weiterer Spendenlauf, für den ich mich gerne quäle. Es macht sehr viel Spaß, etwas Gutes für sich selbst zu tun und gleichzeitig etwas für einen guten Zweck.“

Insgesamt kann sich die Leistung aller AdventSZläufer und AdventSZläuferinnen in diesem Jahr sehen lassen. Drei Tage vor dem Ende stehen schon 5041,1 Kilometer auf der Uhr. Zu den knapp 5900 Kilometern aus dem vergangenen Jahr wird es vermutlich nicht reichen, allerdings sind 2023 auch 17 Teilnehmende weniger am Start.