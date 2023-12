Salzgitter-Bad. Das 23-köpfige Team hat sich ein ehrgeiziges virtuelles Ziel für die „AdventSZläufer“ gesteckt: 1500 Kilometer sollen es werden.

Die „Sölter Run(ner) for Help“ haben sich vor zwei Jahren anlässlich der Premiere der Spendenaktion „AdventSZläufer“ gegründet. Auch bei der dritten Auflage des Events vom Salzgitteraner Verein „Wir helfen Kindern“ ist das Team aus Salzgitter-Bad wieder am Start. Diesmal mit 23 Läuferinnen und Läufern sowie einem ehrgeizigen Ziel: Bis zum 24. Dezember sollen 1500 Kilometer zusammenkommen, um so das virtuelle Ziel Molde in Norwegen zu erreichen.

Ole Behrens aus Salzgitter-Bad will bis zum Heimatort seiner Mutter laufen

Bestand die Laufgruppe 2021 noch hauptsächlich aus „Oldies“ der Leichtathletik-Abteilung des SV Union Salzgitter, ist die Truppe inzwischen zu einem Dreigenerationenteam herangewachsen. Die Altersspanne reicht von 13 bis 78 Jahren. Ole Behrens ist das Küken der „Sölter Run(ner)“ und verantwortlich für das Ziel in diesem Jahr. Der junge Leichtathlet, der in seiner Altersklasse in den Wurfdisziplinen zu Niedersachsens Spitze gehört, kam nach dem Finale 2022 auf Organisator Manfred Spittler mit einer Bitte zu. „Er hat mich gefragt, ob wir beim nächsten Mal bis zum Heimatort seiner Mutter nach Molde in Norwegen laufen können. Meine Antwort damals war etwas zögerlich, denn ich wusste nicht, ob wir wieder ein Team zusammenbekommen werden“, erinnert sich Spittler.

Es ist schön, wie bunt gemischt unser Team ist und wie so eine Aktion auch verbindet. Renate Richter, Leichtathletin des SV Union Salzgitter und Teammitglied der „Sölter Run(ner)“

Außerdem war das Ziel sehr ehrgeizig, schließlich waren die zwölf „Sölter Run(ner)“ vergangenes Jahr mit 983 Kilometern „gerade einmal“ bis vor die Tore Stockholms gekommen. Molde liegt aber 1500 Kilometer von Salzgitter-Bad entfernt. Also mussten in diesem Jahr mehr Teammitglieder her. Und Spittler rührte bis kurz vor dem Start der „AdventSZläufer“ am 1. Dezember ordentlich die Werbetrommel. Stolze 23 Läuferinnen und Läufer hat der Organisator um sich gescharrt. Darunter auch wieder Leichtathletik-Größen wie Renate Richter. Die 72-Jährige wurde 2016 Hochsprung-Weltmeisterin der Seniorinnen in Australien und holte in diesem Jahr nochmals Gold bei den Weltmeisterschaften in Polen mit der Sprintstaffel. „Es ist schön, wie bunt gemischt unser Team ist und wie so eine Aktion auch verbindet“, erklärt Richter, die wie schon in den vergangenen Jahren walken wird.

Die Union-Youngster Behrens, Korn und Swoboda senken den Altersschnitt

Neben Richter und vielen anderen sind auch Klaus-Peter Hertel (68), der heute noch stolz auf seinen New York Marathon zurückblickt, der begeisterte „Lauftreffler“ Andreas Vogt (64) oder der Unternehmer Peter Reimers (66) dabei, der einen finanziellen aber auch läuferischen Beitrag leistet. Auch der im Ehrenamt unglaublich aktive Peter Siems (72) möchte wieder viele Kilometer beisteuern. Siems wurde 2017 in Dänemark Mannschafts-Europameister mit dem deutschen M65-Team. Teamleader Spittler (68) erholt sich aktuell noch von einem medizinischen Eingriff und wird in diesem Jahr genauso wie Renate Richter walken. Den Altersschnitt senken neben Ole Behrens diesmal vor allem Paula Korn (13) und Dominic Sowoboda (14) aus dem Nachwuchs des SV Union. Sie alle laufen nicht für den persönlichen Erfolg, wohl aber um „Gold“ für die gute Sache.

Wir sind inzwischen in Jellig Sogn in der Mitte von Dänemark angekommen. Wenn wir so weitermachen, kommen wir auf unglaubliche 2100 Kilometer. Manfred Spittler, Organisator der „Sölter Run(ner) for Help“

Aktuell sieht es im Übrigen sehr gut aus, dass die Laufgruppe den Heimatort von Ole Behrens‘ Mutter erreichen werden. Denn nach dem fünften Tag stehen schon über 450 Kilometer auf der Uhr. „Wir sind inzwischen in Jellig Sogn in der Mitte von Dänemark angekommen. Wenn wir so weitermachen, kommen wir auf unglaubliche 2100 Kilometer“, freut sich Manfred Spittler über den guten Start. Und da sich alle „Sölter Run(ner)“ wie in den vergangenen Jahren auch Sponsoren gesucht haben, die jeden Kilometer in einen Geldbetrag umwandeln, freut sich am Ende ein guter Zweck in Salzgitter über den Erlös der Aktion. Denn das ist das Prinzip der „AdventSZläufer“...