Braunschweig/New York. Dennis Schröder äußert in einem Interview einen Wunsch. Der Deutsche Olympische Sportbund reagiert. Um was es geht, was Schröder sagt.

Dass Dennis Schröder und Braunschweig untrennbar miteinander verbunden sind, ist nichts Neues. Und das ist nicht erst so, seit der NBA-Star mit der Deutschen Basketball-Nationalmannschaft im vergangenen Jahr in Manila den Weltmeister-Titel gewann und anschließend in seiner Heimatstadt gebührend empfangen wurde. Dass er irgendwann einmal wieder in Braunschweig aktiv Basketball für die Löwen spielen will, hat Dennis Schröder unlängst nochmal betont.

Doch aktuell steht der Basketballer aus der Löwenstadt, dessen sportliche Karriere im Prinzenpark begann, wo er nun 50.000 Euro investiert, noch in New York unter Vertrag. Und: Dennis Schröder hat vor einer möglichen Rückkehr zu den Basketball Löwen Braunschweig, bei denen er Hauptgesellschafter ist, noch ein anderes Ziel. Eines, das ihm in der Karwoche nun einen „netten“ Eintrag auf dem Sozialen Netzwerk „X“ (früher: Twitter) beschert hat.

Dennis Schröder: Der große Olympia-Wunsch des NBA-Basketballers aus Braunschweig

Um was geht es bei dem, was Dennis Schröder auf „X“ erklärt wird? Und: Wer gibt dem NBA-Star einen Ratschlag? Nun, erst einmal der Reihe nach: Erst vor wenigen Wochen hat der Basketball-Star aus Braunschweig öffentlich erklärt, dass er sich sehr gut vorstellen könne, bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris, wo auch der Peiner Martin Hanne mit dem Nationalteam der deutschen Handballer spielen möchte, im Rahmen der Eröffnungsfeier die deutsche Fahne zu tragen.

Natürlich wäre das eine Riesenehre für mich. Es gibt nichts Größeres, als für dein eigenes Land die Fahne zu tragen. Dennis Schröder - NBA-Basketballer aus Braunschweig über seinen Olypmia-Wunsch

„Natürlich wäre das eine Riesenehre für mich. Dafür habe ich zehn Jahre lang für die Nationalmannschaft gespielt. Es gibt nichts Größeres, als für dein eigenes Land die Fahne zu tragen“, sagte Dennis Schröder gegenüber „ran.de“. Allerdings, so der NBA-Star aus der Löwenstadt weiter, habe sich der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) bei ihm bisher nicht gemeldet. „Noch nicht. Ich glaube, dass das auch noch nicht klar ist. Ich glaube, da werden ein paar Athleten ausgesucht, und dann wird da irgendwie ausgelost“, vermutete der Top-Basketballer, nach dem in Braunschweig eine Sporthalle benannt werden wird.

Deutscher Olympischer Sportbund meldet sich bei Dennis Schröder: Was der DOSB ihm mitteilt

Nun bekommt das Thema neue Nahrung, zumindest aber gibt es eine Fortsetzung in Sachen „Olympia-Wunsch“ von Dennis Schröder. Der DOSB hat sich beim Braunschweiger Basketball-Star, wie erwähnt, über „X“ gemeldet. Und zwar mit einem „kurzen Faktencheck“, wie man denn genau zum Fahnenträger bei Olympia wird.

In seinem Kommentar auf dem Sozialen Netzwerk schreibt der DOSB an Dennis Schröder: „Wie wird man Fahnenträger*in des @TeamD? Wir wählen vor den Spielen 5 Männer und 5 Frauen aus dem #TeamD aus, für die die Fans und Mitglieder des Team D im Juli öffentlich abstimmen können. Der Gewinner & die Gewinnerin schwenken bei der Eröffnungsfeier gemeinsam die Fahne.“

Beim Sozialen Netzwerk „X“: DOSB führt „Faktencheck“ für Braunschweiger Dennis Schröder durch

Doch das ist noch nicht alles, was der DOSB Dennis Schröder vor der möglichen Teilnahme des NBA-Stars mit der Deutschen Basketball-Nationalmannschaft an den Olympischen Spielen in Paris mit auf den Weg gibt. Denn: Der „Faktencheck“ des DOSB enthält noch einen weiteren Kommentar. Der DOSB richtet an Dennis Schröder eine Frage: „Bist du schon für die Olympischen Spiele nominiert?“, heißt es auf „X“, wo der DOSB Schröder sogar verlinkt hat, damit der Braunschweiger das Ganze auch wirklich mitbekommt.

Bist Du schon für die Olympischen Spiele nominiert? Ganz offiziell nicht. Die Nominierungen durch den DOSB finden ab Mitte Mai statt. Wenn alles gut läuft, solltest du dir aber keine Sorgen machen müssen über deine Teilnahme an den Spielen. Deutscher Olympischer Sportbund - Kommentar bei „X“ an die Adresse von Dennis Schröder

„Ganz offiziell nicht. Die Nominierungen durch den DOSB finden ab Mitte Mai statt“, klärt der Deutsche Olympische Sportbund dann auf und schiebt zur Sicherheit hinterher: „Wenn alles gut läuft, solltest du dir aber keine Sorgen machen müssen über deine Teilnahme an den Spielen.“ Alles eine Frage der Zeit also, bis sicher ist, dass die sportbegeisterte Löwenstadt nicht nur, so wie sonst, die Eintracht am TV-Schirm verfolgen wird, sondern nach der Basketball-WM im Vorjahr diesmal dann Dennis Schröder bei Olympia. Vielleicht ja sogar als Fahnenträger ...