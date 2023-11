Braunschweig. Damit sollen der Erfolg des Basketball-Weltmeisters und seine Verbundenheit mit seiner Heimatstadt gewürdigt werden.

Die Sporthalle der IGS Franzsches Feld soll nach dem Basketball-Profi Dennis Schröder benannt werden. Das hat der Rat am Dienstag bei zwei Enthaltungen einstimmig beschlossen. Im gemeinsamen Antrag von SPD und Grünen hieß es: „Dennis Schröder hat als Kapitän der Basketball-Nationalmannschaft den Weltmeistertitel nach Deutschland und in seine Heimatstadt Braunschweig geholt und damit Geschichte geschrieben.“ SPD-Fraktionschef Christoph Bratmann bezeichnete Schröder als „Ausnahmetyp in jeglicher Hinsicht“. Seine Strahlkraft für die Stadt und im Profi-Basketball sei außergewöhnlich.