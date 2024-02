Braunschweig. Das Band zwischen Dennis Schröder und den Basketball Löwen Braunschweig ist eng. Wie eng, hat der NBA-Star in einem Interview verraten.

Dennis Schröder ist bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Und das längst nicht mehr nur in Braunschweig, wo er nach dem WM-Titel der deutschen Basketballer frenetisch empfangen wurde, wo eine Sporthalle bald den Namen des NBA-Stars tragen soll und wo der 30-Jährige einiges vorhat, wie er zuletzt unserer Zeitung verraten hat. Nein, Dennis Schröder ist weit über die Grenzen der Region Braunschweig-Wolfsburg hinaus bekannt. So, wie es sich für einen echten NBA-Star gehört.

Ein Umstand, der sich seit dem WM-Titel, den der frisch als Niedersachsens Sporler des Jahres gekürte Schröder, mit der Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) 2023 geholt hat, noch potenziert hat. Doch der Braunschweiger Dennis Schröder, in seiner Heimatstadt immerhin Gesellschafter der Basketball Löwen, hat Braunschweig nie vergessen. Das wird er auch nicht, wie er gegenüber dem NDR berichtet. Dort trifft Schröder auch deutliche Aussagen zu seiner Karriere und den Basketball Löwen.

Dennis Schröder denkt nach Wechsel zu Brooklyn Nets an Braunschweig und Spielerdasein bei den Löwen

Gerade erst ist Dennis Schröder in der NBA von den Toronto Raptors zu den Brooklyn Nets gewechselt. Seine fünfte Station in der NBA in den letzten drei Jahren. „Ich habe mich damit abgefunden. Das sind Luxusprobleme. In eine andere Stadt zu gehen, da eine Wohnung zu mieten – das kannst du mit dem Handy machen“, lässt sich Schröder beim NDR zitieren, der am Sonntag, 18. Januar 2024, um 23:35 Uhr in einer Doku über den gebürtigen Braunschweiger berichtet.

Die Saison geht nicht mehr lang, wir wollen nicht die ganze Offseason Miete zahlen, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht. Ellen Schröder - Ehefrau von Dennis Schröder zum Thema Wohnungssuche

Angesichts dieser Schnelllebigkeit in der NBA, so Schröders Frau Ellen, wolle man sich in New York, wo Dennis Schröder jetzt für die Brooklyn Nets aufläuft, keine langfristige neue Bleibe suchen. „Die Saison geht nicht mehr lang, wir wollen nicht die ganze Offseason Miete zahlen, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht“, sagt Schröders Ehefrau, mit der der Basketballer gerne einen Club in Braunschweig eröffnen will. Und überhaupt: Egal, wo Schröder nun auf die Jagd nach Körben und Punkten geht – in seinem Herzen gibt‘s so oder so nur Braunschweig!

Vor Rückkehr zu den Basketball Löwen Braunschweig: Das ist Dennis Schröders nächstes großes Ziel

„Die Base wird immer Braunschweig sein“, sagt Dennis Schröder, dessen Wechsel zu den Nets seine Ehefrau Ellen schmerzt, gegenüber dem NDR. In besagter Doku des Senders, die dieser auch in einem Text noch einmal aufgreift, bekennt sich der 30-Jährige nicht nur klar zu seiner Heimatstadt, sondern auch zu den Basketball Löwen Braunschweig, deren Gesellschafter er ist. Schröder kündigt nämlich unmissverständlich an: „Ich werde zu 1000 Prozent – auch wenn es auf einem Bein ist – wieder bei den Löwen spielen. Zu 1000 Prozent.“

Doch das ist freilich noch Zukunftsmusik für den Braunschweiger NBA-Star Dennis Schröder, dessen Karriere einst in der Löwenstadt im Prinzenpark begann. Vorerst wartet ein anderes Ziel. Bei den Olympischen Spielen in Paris im Sommer 2024 würde Dennis Schröder gerne die deutsche Fahne ins Stadion tragen.

„Das wäre eine Ehre für mich. Als Dirk Nowitzki das gemacht hat (2008 in Peking, Anm. d. Red.), habe ich gesagt: Es gibt nichts Besseres als das. Ich bin dunkelhäutig, das gab es so noch nie“, erklärt Dennis Schröder im NDR und ergänzt: „Es wäre eine coole Sache, da hätte ich wieder Geschichte geschrieben.“