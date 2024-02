Braunschweig. Ellen Schröder erzählt auf Instagram, wieso sie und die Kinder vorerst nicht zu Braunschweigs NBA-Star nach New York reisen können.

Dennis SchrödersNBA-Wechsel von den Toronto Raptors zu den Brooklyn Nets belastet seine Familie. Das verriet Schröders Frau Ellen auf Instagram. In ihrer Story beantwortete sie Fragen zum Trade und zur Zukunft ihrer Familie. Aktuell lebt die Braunschweigerin mit den drei Kindern noch in Toronto, während ihr Mann Dennis bereits in New York spielt. Bis die Familie zu ihm ziehen kann, wird es auch noch eine Weile dauern.