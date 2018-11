Löwen-Spielmacher Rahon: „Wir setzen Vertrauen in uns“

Braunschweig. Er hat schon viel Kritik einstecken müssen in den ersten Saisonwochen. Kein anderer Löwen-Profi wird in Fan-Kreisen der Braunschweiger Basketballer so heftig in Frage gestellt wie Joe Rahon. „Aber der Lärm von außen beeinflusst mich nicht, ich habe auch nichts davon mitbekommen“,...