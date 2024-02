Braunschweig. Acht ehemalige und verdiente Eintracht-Spieler werden verabschiedet – bei einem Spiel mit reichlich blau-gelber Prominenz.

Die Gefühle, die Fans von Eintracht Braunschweig mit ihnen verbinden, werden wohl ein Leben lang haften bleiben. Der Aufstieg in die Bundesliga, der bittere Gang in die Drittklassigkeit, Traumtore und Tränen – die Assoziationen mit den Protagonisten der jüngeren Vergangenheit der Blau-Gelben bedienen ein weites Feld. Einigen von ihnen soll nun die Verabschiedung zuteilwerden, die ihnen zusteht. Am 30. April feiert die Eintracht den „Tag der Legenden“.

Eintracht Braunschweig verabschiedet verdiente Profis

Mirko Boland, Deniz Dogan, Jasmin Fejzic, Benjamin Kessel, Dennis Kruppke, Domi Kumbela, Marc Pfitzner und Ken Reichel: Beim Klang dieser Namen kommen sicher Erinnerungen hoch. Sie alle kicken mittlerweile nicht mehr für die Blau-Gelben. Richtig Abschied nehmen konnten sie aber aus unterschiedlichen Gründen nie. Das soll nun nachgeholt werden. Zum Legenden-Spiel (Anpfiff: 18 Uhr) dürfen die Protagonisten „in gemeinsamer Absprache ehemalige Weggefährten einladen“, heißt es in einer Klubmitteilung. Alle mit blau-gelber Vergangenheit, versteht sich. Auch die Trainer würden „prominent“ besetzt werden.

Domi Kumbela und Dennis Kruppke, Eintrachts legendärer K-und-K-Sturm. © Huber Adelheid - Heil Detlef | SportNAH/Huber

Das heißt im Umkehrschluss: Es wird ein großes Wiedersehen geben. „Wir haben es in der Vergangenheit zu selten geschafft, uns bei enorm verdienstvollen Spielern unserer Eintracht angemessen zu bedanken und sie würdig zu verabschieden. Dabei gab es in den vergangenen knapp 15 Jahren viele Persönlichkeiten, die das verdient gehabt hätten. Dies wollen wir nachholen und ihnen, uns und der gesamten Eintracht-Familie ein Erlebnis bieten, welches es in dieser Form in Braunschweig noch nicht gab“, sagt Eintracht-Geschäftsführer Wolfram Benz.

Benjamin Kessel und Marc Pfitzner sind wie viele andere ehemalige Kollegen noch immer bei der Eintracht angestellt. © regios24 | Darius Simka

Haben Dennis Kruppke, Domi Kumbela, Mirko Boland und Co. noch 90 Minuten im Tank?

Und auch bei den Protagonisten steigt die Vorfreude bereits: „Ich freue mich wirklich riesig auf das Spiel. Zum einen über die Veranstaltung an sich als auch über die Wertschätzung den ehemaligen Spielern gegenüber“, erklärt Ex-Kapitän Kruppke. Klar, Boland etwa ist noch selbst aktiver Profi. Aber ob die anderen Spieler denn noch 90 Minuten im Tank haben oder die Zeit mittlerweile ihren Tribut fordert?

Das wird sich zeigen – das spielt an diesem Tag aber nur eine untergeordnete Rolle. Der Vorverkauf für den „Tag der Legenden“ starte am 29. Februar. Die gesamte Südkurve wird geöffnet werden. Vollzahler müssen 8 Euro berappen, ermäßigte Karten kosten 5 Euro. Auf der Gegengeraden und der 1 und 4 auf der Haupttribüne betragen die Preise 15 beziehungsweise 8 Euro.