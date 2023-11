Re-Live: Derby-Pressekonferenz von Eintracht Braunschweig

Das große Ereignis wirft seine Schatten voraus: Am Sonntag um 13.30 Uhr kreuzen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 in der 2. Liga ihre Klingen, wenn in der Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover das Niedersachsen-Derby angepfiffen wird. Die Vorzeichen vor dem Spiel könnten unterschiedlicher nicht sein.

Hüben die Hannoveraner als Gastgeber, die in der Tabelle orm Niedersachsen-Derby im oberen Drittel stehen. Drüben die Eintracht aus Braunschweig, bei der Marc Pfitzner in der vorherigen Woche gegen Fortuna Düsseldorf zum ersten Mal als Cheftrainer fungierte. In der Tabelle schlägt sich das Wirken Pfitzners zumindest noch nicht nieder: Die Blau-Gelben sind weiterhin Schlusslicht und lechzen förmlich nach dem nächsten dreifachen Punktgewinn.

Im Video: Pressekonferenz vorm Derby gegen Hannover 96 mit Eintracht-Coach Marc Pfitzner

Wie genau das gegen Hannover 96 gelingen soll? Darüber wird sich Marc Pfitzner, der im Derby auf die Dienste von Sidi Sané setzen könnte, so seine Gedanken gemacht haben. Dass er diese schon im Vorfeld des Derbys gegen die „Roten“ mit der Presse und den Fans der Blau-Gelben teilt, darf bezweifelt werden. Dennoch: Die Pressekonferenz vor dem Derby hat ihren Reiz – daher zeigen wir sie in unserem Livestream. Die Pressekonferenz beginnt am Freitag um 13.30 Uhr, unser Livestream startet bereits um 13.15 Uhr.

Zur besten Darstellung empfehlen wir den Chrome-Browser. Sollte es zu Verbindungsabbrüchen und/oder einer stockenden Darstellung kommen, empfehlen wir eine Reduzierung der Auflösung und damit der benötigten Bandbreite (über das Zahnrad-Symbol unten rechts). Möglicherweise kann auch ein Reload des Browser-Tabs/-Fensters helfen. Achtung: Sollten Sie Nutzer der BZ-App sein und den Live-Player aus technischen Gründen nicht angezeigt bekommen, finden Sie den Stream hier.

Bitte beachten Sie: Zur Anzeige des Livestreams müssen Sie die Anzeige von externen Inhalten zulassen und diese über den kleinen Schieberegler/Button bestätigen!

