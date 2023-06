Erster Test von Eintracht Braunschweig steht

Die erste Partie in der Vorbereitung Eintracht Braunschweigs auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga steht. Am 23. Juni treten die Blau-Gelben beim TSV Eintracht Völkenrode an (18 Uhr).

Der Kreisligist hatte diese Partie gewonnen, weil er sich an der Namensretter-Aktion des Eintracht-Stadions beteiligt hatte.„Der TSV Eintracht Völkenrode ist begeistert von diesem Traumspiel. Die Eintracht auf unserem Sportplatz begrüßen zu dürfen, ist für uns ein einmaliges Erlebnis, das kommt so schnell nicht wieder. Die Fußballer der SG Watenbüttel/Völkenrode wissen, um die schwere Aufgabe am 23. Juni gegen die Zweitligaprofis. Wir hoffen, dass das harte Training für einen Ehrentreffer gegen die Profis reichen wird“, sagt Jörg Baumbach, 1. Vorsitzender des TSV Eintracht Völkenrode.

Nach den Corona-Jahren wollen die Blau-Gelben „den Fokus wieder verstärkt daraufsetzen, in der Region unterwegs zu sein und eine Eintracht zum Anfassen bieten“, sagt Eintrachts Sportdirektor Benjamin Kessel.

Tickets für die Partie wurden laut Baumbach im Vorverkauf nur örtlich angeboten: „Damit können alle Zuschauer zu Fuß kommen.“ Die Partie in Völkenrode ist der zweite fixe Termin in der Saisonvorbereitung des Fußball-Zweitligisten. Am 8. Juli nimmt die Eintracht am Volkswagen-Cup in Osnabrück teil. Beim Blitzturnier im Stadion an der Bremer Brücke treffen die Braunschweiger bei je 45 Minuten Spielzeit auf den gastgebender VfL sowie auf Fortuna Düsseldorf.

