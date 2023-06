Eintracht Braunschweig-News: Stürmer kämpft um Probetraining

In Braunschweig braucht es nicht viel, um ein Internet-Hit zu werden und eine Eintracht Braunschweig-News zu produzieren. Das beweist derzeit ein Amateurfußballer aus Nigeria mit dem Namen @Adamu___70 auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Seit Tagen ploppen immer neue Beiträge auf, in denen der Stürmer darum wirbt, ein Probetraining bei Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig machen zu dürfen.

Eintracht Braunschweig-News: Adamu bittet Peter Vollmann um Probetraining

Jüngst veröffentlichte Sabo Adamu, so der Name des Mannes, der Bestandteil dieser Eintracht Braunschweig-News ist, ein Bild, auf dem er eine große Pappe vor sich hält. Darauf steht in englischer Sprache geschrieben: „Hallo PV, bitte lass mich ein Probetraining bei deinem Klub machen. Ich möchte, dass BTSV-Blut durch meine Adern fließt“. Mit PV ist Peter Vollmann gemeint – der Geschäftsführer Sport von Eintracht Braunschweig.

Unter den Eintracht-Fans, die sich auf Twitter tummeln, ist Adamu zu einer regelrechten Kultfigur im Fußball-Sommerloch geworden. Unter dem Hashtag #adamuzumbtsv verbreiten sie die Beiträge des Spielers. In seinem Profil auf dem sozialen Netzwerk gibt es Spielszenen zu sehen. Auf welchem Niveau Adamu unterwegs ist, ist nicht zweifelsfrei einzuordnen – gewiss ist aber, dass er doch ein großes Stück vom Profifußball und damit auch von der News, zu Eintracht Braunschweig zu wechseln, entfernt ist.

Bis vor kurzem wollte Adamu übrigens unbedingt zum britischen Premier-League-Klub FC Arsenal aus London. Wie er auf Eintracht Braunschweig kam, ist unklar. Auf Anfrage unserer Zeitung antwortete der Fußballer: „Ich bin ein großer Fan des BTSV. Ich liebe alles an diesem Klub und wie er sich entwickelt – die Spieler, die Coaches und das Team hinter dem Team.“

Mit Eintracht Braunschweig in die Champions League

Sich dem BTSV anzuschließen, sei ein Traum für ihn. „Ich möchte ein Teil dieses Projekts werden und diesem prestigeträchtigen Klub dabei helfen, dorthin zu kommen, wohin er in der Fußballwelt gehört“, schreibt er und nennt dabei Ziele. Er will für positive News bei Eintracht Braunschweig sorgen: Adamu möchte Titel gewinnen, in der höchsten Liga des Landes spielen und die Fans mit Champions-League-Fußball beglücken.

Das klingt ambitioniert – ebenso wie die Hoffnung, über das Internet ein Probetraining bei einem deutschen Fußball-Zweitligisten einzutüten. Für den Moment ist es eher eine Spaß-Nachricht statt einer heißen Eintracht Braunschweig-News in der spielfreien Zeit. Wirklich ernstzunehmen, ist der Hype also nicht.

