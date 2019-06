Eintracht-Trainer Flüthmann rechnet mit Bernd Nehrig

Am Vormittag war für die Drittliga-Fußballer von Eintracht Braunschweig alles wie an einem ganz normalen Trainingstag. Trotzdem schärfte Trainer Christian Flüthmann vor Beginn der Einheit auf den Plätzen am Eintracht-Stadion bewusst die Sinne. „Ich habe den Spielern gesagt: Guten Morgen, willkommen...