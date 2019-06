Startet Jonas Thorsen bei Eintracht jetzt durch?

„Wer hat gewonnen?“, fragte Christian Flüthmann in die Runde, und Jonas Thorsen riss erfreut die Arme nach oben. Dreimal hatte der dänische Mittelfeldspieler die Latte getroffen. Und das war am Donnerstag im Vormittagstraining von Eintracht Braunschweig das Ziel gewesen. In kleinen Gruppen...