Beddingen. Die Täter erbeuteten unter anderem Wärmepumpen und Thermen. In Salzgitter stoppte die Polizei zwei betrunkene Fahrer. Der Blaulicht-Überblick.

Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Freitag, 15 Uhr und Samstag, 9 Uhr, auf ein Baugründstück in der Neuen Hafenstraße in Beddingen eingebrochen. Laut Pressemitteilung der Polizei erbeuteten die Täter in dem im Bau befindlichen Bürogebäude drei Wärmepumpen, Thermen, diverse Küchen-Einbaugeräte und weitere Gegenstände. Im Anschluss konnten die Täter unerkannt flüchten. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 100.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter zu melden.

Betrunken und ohne Führerschein – Polizei stoppt 26-Jährigen in Lebenstedt

Der Polizei Salzgitter hat am frühen Sonntagmorgen einen 26-jährigen Fahrer auf der Ludwig-Erhard-Straße gestoppt, der deutlich zu schnell und über eine rote Ampel gefahren ist. Laut Pressemitteilung der Beamten flüchtete der 26-Jährige zunächst vor der Polizei, konnte kurze Zeit später jedoch gestoppt werden. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer ohne Führerschein unterwegs war und unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Polizei stoppt Fahrer mit 2,32 Promille in Salzgitter-Bad

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Nord-Süd-Straße in Salzgitter-Bad hat die Polizei am Samstagabend gegen 19 Uhr einen 49-jährigen Fahrer unter Alkoholeinfluss erwischt. Nach Angaben der Polizei ergab ein Alkoholtest einen Wert von 2,32 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein.

red