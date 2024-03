Salzgitter-Lebenstedt. In Salzgitter-Lebenstedt warfen sie brennendes Zeitungspapier auf ein Klettergerüst - es geriet sofort in Brand.

Unbekannte Täter haben am Freitagabend in Salzgitter-Lebenstedt das Klettergerüst eines Spielplatzes in Brand versetzt. Wie die Polizei berichtet, geschah die Tat gegen 20 Uhr auf dem Spielplatz in der Reppnerschen Straße. Die Täter sollen Zeitungspapier angezündet und auf das Spielgerät geworfen haben.

Klettergerüst und Rutsche sollen unmittelbar in Brand geraten sein. Die Berufsfeuerwehr rückte an und löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Salzgitter-Lebenstedt zu wenden (Tel.: 05341 1897215).

red