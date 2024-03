Salzgitter. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 62-Jährige in Salzgitter-Heerte von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Es entstand hoher Schaden.

Ein 62-jähriger Fahrer eines Pkw ist am Montag, 4. März, gegen 6 Uhr die Gießereistraße in Salzgitter-Heerte in Richtung stadtauswärts entlang gefahren. Nach Durchfahren einer Rechtskurve kam der Mann mit seinem Pkw aus bislang nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum, teilt die Polizei mit. Hierdurch erlitt der Fahrer leichte Verletzungen im Gesicht, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Es entstand ein Schaden von rund 19.000 Euro.

Baumaschinen-Raub in Salzgitter

Unbekannte Täter haben aus einem verschlossenen Container zahlreiche Baumaschinen in Salzgitter-Bad erbeutet. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter sich im Zeitraum von Freitag, 1. März, 13 Uhr, bis Montag, 4. März, 7 Uhr, unerlaubten Zutritt auf das Baustellengeländer in der Franz-Zobel-Straße verschafft haben.

Auffällig ist, dass es sich bei den Maschinen um neue und zum Teil schwere Geräte der Firma Wacker handelte. Die Polizei geht bei ihren Ermittlungen davon aus, dass mindestens zwei Täter die Beute abtransportiert hatten und dafür ein Fahrzeug nutzten. Es entstand ein Schaden von mindestens 12.000 Euro. Die Polizei in Salzgitter-Bad bitte um Hinweise unter der Telefonnummer (05341) 825-0.

red