Salzgitter. Sie wollten Bundesminister Habeck und Landesminister Lies zum Gespräch bitten. Doch beide kamen nicht. Das s ist ihr Anliegen.

Mehrere Landwirte aus der Region haben sich am Mittwochmittag auf dem Gelände des MAN-Logistikzentrums in Salzgitter eingefunden, um Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck oder Landeswirtschaftsminister Olaf Lies ihre Anliegen vorzutragen. Doch die Minister kamen anlässlich des Spatenstichs einer neuen Halle nicht. Unter anderem sollte es um die großen Mühlenstandorte in der Region gehen, die die Landwirte mit Mehl versorgen wollen, um die regionale Versorgung von Backwaren zu gewährleisten. Wegen der Auflagen sei dies jedoch nicht zu gewährleisten.

Auf dem MAN-Gelände in Salzgitter wollten am Mittwoch mehrere Landwirte Politiker zur Rede stellen. © FMN | Rudolf Karliczek

Auch der Staatssekretär, der stattdessen vor Ort war, war nicht zu einem Gespräch bereit. Die Landwirte kündigten an, auch in den nächsten Tagen an neuralgischen Punkten in der Region zu demonstrieren.

Wir aktualisieren diesen Text.

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red