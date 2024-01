Braunschweig. An vier Autobahn-Auffahrten in der Region Braunschweig-Helmstedt gibt es am Mittwochvormittag Protest-Aktionen der Landwirte.

Der Januar begann mit Bauern-Protesten - und in der Region Braunschweig-Wolfsburg endet der Monat auch damit. Seit Mittwochmorgen blockieren Trecker die Auffahrten zur Autobahn 2 bei den Anschlussstellen Braunschweig-Hafen, Braunschweig-Watenbüttel, Rennau und Königslutter.

Pendler müssen bei Braunschweig und Helmstedt Landstraße statt Autobahn fahren

Laut Polizei ist bei Königslutter lediglich die Auffahrt in Richtung Berlin von der Bauern-Blockade betroffen. An den anderen Orten ist in beide Richtungen kein Draufkommen. Bis 10 Uhr soll die Aktion der Landwirte andauern.

Auch interessant

Bauernproteste: Es geht um mehr als Diesel und KfZ-Steuern Von Johannes A. Kaufmann

Bauern wollen am Mittwoch auf ihre Unzufriedenheit mit der Agrarpolitik aufmerksam machen. Vorangegangen sind etliche Proteste in der Region und eine Aktions-Woche des Bauernverbands, die mit einer großen Demonstration in Berlin endete. Doch seitdem gibt es in der Region Braunschweig-Wolfsburg immer wieder größere Aktionen der Landwirte, wie etwa am Samstagabend im Kreis Helmstedt.