Salzgitter-Bad. Er war gesundheitlich stark angeschlagen, als er schon als kleiner Kater ins Tierheim kam. Doch Tisos Leiden war damit nicht zu Ende.

Das Leben von Tierheimkater Tiso hätte deutlich besser beginnen können: im Alter von nur acht Wochen zog der schwarz-weiße Kater mit seinen drei Brüdern als Fundtier ins Tierheim in Salzgitter-Bad ein. Völlig verwurmt, verschnupft und mit einem veränderten Kehlkopf ausgestattet wurde die junge Fellnase über mehrere Monate auf der Quarantänestation gehegt und gepflegt. Nun soll Tiso endlich das Katerleben bekommen, das er verdient.

So war die Leidensgeschichte von Kater Tiso

Inzwischen ist das „Tier der Woche“ eineinhalb Jahre alt und könnte bereits ein Buch über seine Erlebnisse schreiben. Der Start war sehr schwierig und auch die weiteren Lebensmonate waren alles andere als schön. Einmal konnte Tiso bereits in eine neue Familie ziehen, doch hier wurde er unsauber. Ob es am ungewohnten Terrain lag oder an anderen Gegebenheiten, lässt sich schwer beurteilen. Tiso musste auf Grund eines Lochs ein Auge entfernt werden. Möglicherweise hatte er Schmerzen und wurde deshalb in seinem vorübergehenden Zuhause unsauber.

So reagiert Kater Tiso auf Gesellschaft im Tierheim

Unter der Tierheimbelegschaft gilt der gebeutelte Kater als schüchterner Vertreter, der sein kleines Katzenherz erst öffnet, wenn er Vertrauen gefasst hat und keine Gefahr spürt. Fühlt er sich wohl, lässt er sich bereitwillig streicheln und wirft dabei die eingebaute Schnurrmaschine an. Bei Tiso klingt das Schnurren und Maunzen etwas ungewöhnlich, das ändert aber nichts an der Tatsache, dass er zu diesem Zeitpunkt vollstes Vertrauen zu seinem Gegenüber aufgebaut hat.

Wie Tisos neues Zuhause aussehen sollte

Die erfahrenen Tierpflegerinnen des Tierheims suchen für Kater Tiso einen sehr ruhigen Haushalt, in dem er in Ruhe ankommen darf. Es kann möglich sein, dass er sich in den ersten Tagen und vielleicht sogar Wochen lieber versteckt, um das neue Zuhause aus sicherer Entfernung kennenlernen zu können. Über einen Balkon würde er sich sehr freuen, damit er nach Belieben frische Luft schnuppern und dem bunten Treiben in der Nachbarschaft lauschen kann. Gerne sucht Tiso Anschluss in einer Familie, in der bereits ein ähnlich alter Artgenosse auf ihn wartet. Vielleicht darf er sogar mit seinem Bruder Cornifer ausziehen?