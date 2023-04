Salzgitters Brüderpaar sucht ein neues Zuhause

Salzgitter-Bad. Die Katzenbrüder Cornifer und Tiso sind 2022 gesundheitlich stark angeschlagen in einer Kleingartenanlage gefunden worden. Sie sind „Tiere der Woche“.

Cornifer ist mit seinem Katzenbruder Tiso in einer Kleingartenanlage gefunden worden.

Die Katzenbrüder Cornifer und Tiso sind im Mai 2022 geboren worden. Gemeinsam mit zwei weiteren Geschwistern wurden sie im Juli in einer Lebenstedter Kleingartenanlage gefunden und gesichert. Bekanntlich sind die ersten Monate eines Katers sehr prägend und selbstverständlich spannend, da jede Alltagssituation neu ist. Doch dem Brüderpaar mussten die Abenteuer erst einmal strikt untersagt werden.

Katzen litten unter Krankheiten

Denn an Krankheiten und Infektionen haben die beiden alles ertragen müssen, was denkbar ist. Flöhe, Würmer, Pilze und hartnäckige Parasiten tummelten sich in den kleinen Katzenkörpern und schwächten ihr Immunsystem enorm. Entsprechend mussten die beiden über einen sehr langen Zeitraum im tierheimeigenen Krankenhaus, der Quarantänestation, leben, um vollständig zu gesunden.

Warum sie „Quietschekatzen“ heißen

Jetzt, viele Monate später, durften die „Tiere der Woche“ endlich in ihr Katzenzimmer umziehen. Ein Kulturschock für Cornifer und Tiso – das plötzlich vorhandene Platz- und Spielangebot hat sie sichtlich überwältigt. Im Kreis der Tierpflegerinnen werden die Brüder auch gerne als die „Quietschekatzen“ bezeichnet, da ihr Miauen eher einem Quietschen oder Pfeifen gleicht.

Da sie in freier Natur geboren wurden und über Monate isoliert in die Quarantänestation lebten, ist der Kontakt zu Menschen recht überschaubar.

Wie sich Cornifer verhält

Cornifer, der getigerte Kater mit weißem Abzeichen, ist der mutigere von den beiden Samtpfoten. Trifft er auf eine ihm bekannte und vertraute Person, legt er sich gerne in Position und lässt sich bereitwillig streicheln. Doch Vorsicht, bei hektischen Bewegungen sucht er das Weite und versteckt sich.

Was das Paar mag

Tiso ist von Grund auf zurückhaltender, er bleibt am liebsten in sicherer Entfernung zu Menschen. Für die „Quietschboys“ wird ein gemeinsames Zuhause gesucht, in dem es vor allen Dingen ruhig und stressfrei zugehen sollte. Möchten die zukünftigen Katzeneltern etwas von ihren neuen Mitbewohnern haben, sollten hektische Bewegungen und laute Geräusche vermieden werden.

