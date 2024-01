Salzgitter. Eine Familie aus Salzgitter hat Yunin aus dem Tierheim adoptiert. Obwohl der Katze nur Monate bleiben, soll es ihr nun gut gehen.

Ungefähr sechs bis zwölf Monate Lebenszeit bleiben Vorzeigekatze Yunin noch. Das war die Prognose des Tierheim Salzgitters, als Sandra und Michael Kolberg im November 2023 das erste Mal von dem kleinen Sorgenkind hören. Über einen Online-Artikel ist Michael Kolberg auf das Schicksal der jungen Katze aufmerksam geworden. Im November berichtete auch die Salzgitter Zeitung über Yunin. Damals suchten die Mitarbeiter des Tierheims einen Hospizplatz für die kranke Samtpfote. In ihrem letzten Zuhause sollte es ruhig und stressfrei zugehen. Idealerweise lebt dort auch schon eine ruhige und aufgeschlossene Katze, bei der Yunin schnell Anschluss finden kann.

Familie aus Salzgitter adoptiert Katze Yunin aus dem Tierheim

Die Beschreibung passte perfekt auf den Haushalt von Familie Kolberg. Die erfahrenen Katzenhalter haben 2019 bereits den einäugigen Kater Tau aus dem Tierheim in Salzgitter adoptiert. Yunin wäre also richtig gut bei ihnen aufgehoben, wie sie damals finden. Auch, wenn sich Sandra Kolberg zu dem Zeitpunkt noch einige Gedanken macht. Denn erst im September hat die Familie ein flauschiges Mitglied nach langer Krankheit verloren. „Am Anfang war ich mir nicht sicher, ob ich dazu fähig bin, die Katze nur eine so kurze Zeit zu halten. Aber Yunin hat als Hauskatze, die sich leicht mit Artgenossen verträgt, so gut zu uns gepasst.“ Ein paar Tage haben sie gegrübelt und dann ihr Interesse an der austherapierten Yunin angemeldet.

Dann ist Katze Yunin aus Salzgitter bei ihrer neuen Familie eingezogen

Beim ersten Treffen hat es dann direkt gefunkt. Sandra Kolberg erinnert sich: „Yunin wurde uns ja zuerst als recht vorsichtig bei Fremden beschrieben. Dein Eindruck hatte ich gar nicht. Sie war gleich sehr offen und hat sich als lieb und nahbar erwiesen.“ Im Dezember 2023 zog sie schon ein - und ist im Moment ein ganz normales Hauskätzchen. Natürlich habe jede Katze auch ihre Eigenheiten. Yunin beispielsweise gehört eher zu der hungrigeren Sorte ihrer Artgenossen. Und: „Sie ist auch bereit, das ziemlich laut und deutlich klarzumachen“, berichtet Michael Kolberg mit einem Lachen. „Sie redet schon sehr viel“, sagt er. Und fügt an: „Aber nachts schläft sie mit uns durch. Das ist wichtig. Wir haben es lieber, wenn sie vernünftig isst.“ Ein wenig zugenommen hat die achtjährige Katze auch schon.

Katze Yunin lebt seit Dezember 2023 schon bei Familie Kolberg. © privat | Sandra Kolberg

Erfahrung mit Katzen für Halter aus Salzgitter wichtig

Es war den Kolbergs wichtig, Yunin ein liebevolles letztes zu Hause zu bieten. „Katzen mit Handicap werden nicht oft adoptiert“, weiß Michael Kolberg aus Erfahrung. „Jetzt freuen wir uns auf die schönen kommenden Monate. Die Krankheit ist zwar nicht reparabel. Aber wir können ihr ein qualitativ schönes Leben bereiten“, ergänzt Sandra Kolberg.

Die 54-Jährige ist bereits mit Katzen aufgewachsen und hält die Fellnasen eigentlich ihr Leben lang, wie sie sagt. Früher Hauskatzen, zwischendurch sogar mal Rassekatzen. Ehemann Michael musste sich erst an die Vierbeiner gewöhnen, wie er mit einem Lachen sagt. „Ich kannte das Leben mit Katzen überhaupt nicht“, gibt er zu. „Er hatte ja keine Allergie. Also dachte ich mir, dass er es wenigstens mal versuchen soll“, erinnert sich Sandra Kolberg. Etwas Zeit hat es gebraucht, dann sind die flauschigen Freunde auch Michael Kolberg ans Herz gewachsen. Seitdem gehören eigentlich immer zwei Katzen zum Inventar ihres Hauses dazu.

In diesem Artikel berichtete die Salzgitter-Zeitung über Katze Yunin zum ersten Mal. © FMN | Jürgen Runo

Katze Yunin aus Salzgitter ist mittlerweile das vierte Tierheimtier, dass Familie Kolberg adoptiert hat

Yunin ist mittlerweile die vierte Katze, die Sandra und Michael Kolberg aus einem Tierheim adoptiert haben und empfehlen jedem Tierhalter und jedem Interessierten, es ihnen gleichzutun. „Im Tierheim gibt es so viele liebenswerte Tiere, die auch für Anfänger geeignet sind, beispielsweise. Da muss man die Zucht nicht zusätzlich unterstützen“, sagt Sandra Kolberg. Und fügt an: „Dort können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen auch vernünftig beraten und sicher einschätzen, ob man bereit für ein Tier ist. Das finde ich richtig so.“ Fälle wie Yunin beispielsweise seien nur etwas für erfahrenere Katzenhalter. Sandra Kolberg erklärt: „Wir müssen erkennen können, wenn es ihr schlechter geht und auch den Unterschied herauslesen, ob sie vielleicht einfach nur ein bisschen gelangweilt ist, wenn sie mal mehr Laut gibt.“

Allgemein merke man eine Verschlechterung des Zustands einer Katze oft daran, dass sich ihr Charakter verändert. „Bei Yunin wäre es beispielsweise ein deutliches Zeichen, wenn sie aufhört, zu fressen“, sagt Sandra Kolberg. Mehrkosten durch spezielles Futter oder Medikamente habe die Familie auch nicht. Der Krebs bereite Yunin noch keine Schmerzen. Sonst gehe es ihr einfach gut. Und was, wenn sich das mal ändert?

Katze Yunin aus Salzgitter: Neue Familie ist für den Ernstfall gewappnet

Darüber denken Sandra und Michael Kolberg nicht aktiv nach. Klar, sind sie auf den Ernstfall vorbereitet. Aber: „Wir können den Fortschritt der Krankheit nicht weiter beeinflussen. Es bringt nichts, sich von Tag zu Tag deswegen verrückt zu machen. Wir genießen einfach die Zeit sehr, in der es ihr noch gut geht“, sagt Michael Kolberg. Die Monate und Jahre nach Yunin sind noch nicht verplant. Auf jeden Fall sollen wieder ältere Katzen Teil ihrer Familie werden. So können sie gewährleisten, dass sie sich die ganze Lebensspanne über gut um die flauschigen Familienmitglieder kümmern können.