Salzgitter-Bad. Mehr Aussteller, Bühnenprogramm und ein besonderer Lichterzauber – der Weihnachtstreff ist in dieser Adventszeit größer denn je.

Der Weihnachtstreff in Salzgitter-Bad hat sich schon am ersten Adventswochenende als sehr beliebt erwiesen. Heinz Strauß, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Salzgitter-Bad, sagt: „Das könnte der beste Weihnachtstreff sein, den wir je auf die Beine gestellt haben.“ Dabei ist nicht nur der Treff selbst in dieser Adventszeit gewachsen, sondern auch im Rosengarten gibt es mit dem sogenannten Lichterzauber eine große Neuerung.

So wurde der Lichterzauber in Salzgitter-Bad organisiert

Das ist nur möglich, weil Salzgitters Wirtschafts- und Innovationsförderung (Wis) den Weihnachtstreff mit der ansässigen Werbegemeinschaft gemeinsam organisiert hat, wie Jan Erik Bohling, Geschäftsführer der Wis, erklärt. Beim „Lichterzauber“ handelt es sich um ein besonderes Projekt der Weihnachtsbeleuchtung, die wie auch schon das Lichterfest in Lebenstedt vom Bundesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ finanziert wird. Die Firma Benelux hat in vier Tagen dort ungefähr 27.000 LED-Lampen installiert und 13.000 Meter Kabel verlegt. Entstanden ist eine Lichterlandschaft im Rosengarten mit weihnachtlichen Themen.

Das ist der Lichterzauber im Rosengarten in Salzgitter-Bad

Björn Gläser, Wirtschaftsreferent bei der Wis, erklärt: „Wir haben in der Ausschreibung vorgegeben, welche Teile des Gartens einbezogen werden sollen. Die Firma Benelux hat ein erstes Konzept erstellt, das an ein paar Stellen in eine recht moderne Richtung ging. Wir wollten aber einen klassischen, weihnachtlichen Look.“ Auch die Stelzenläuferinnen und Walking-Acts des Künstlerinnenkollektivs „Comedy-Stewardessen“ kehren nach Salzgitter zurück. Jeden Donnerstag- und Freitagabend werden sie sowohl im Rosengarten als auch auf dem Weihnachtstreff unterwegs sein.

Der Lichterzauber von oben: So wird der Rosengarten beleuchtet. © wis | Andre Kugellis

Das erste Zwischenfazit der Wis ist positiv. Bohling sagt: „Die Kombination aus Treff und Lichterzauber zieht die Menschen in die Innenstadt. Das stärkt sie auch als Veranstaltungsort.“ Die Zukunft des „Lichterzaubers“ steht allerdings noch nicht fest. Denn eine erneute Förderung durch das Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ ist nicht möglich. Bohling erklärt: „Das Programm dient nämlich nur der Belebung der Innenstädte nach der Pandemie.“ Für die nächsten Jahre wünsche sich die Wis also Sponsoren und Partner, damit der „Lichterzauber“ wieder im Rosengarten erstrahlt.

Diese Neuerungen gibt es beim Weihnachtstreff in Salzgitter-Bad

Aber nicht nur im Rosengarten gibt es Besonderheiten. Auch der traditionelle Weihnachtstreff wächst weiter. Strauß sagt: „Wir haben mehr Aussteller und damit ein größeres Angebot, ein Kinderkarussell und Greifarmautomaten sind dazugekommen.“ Trotz der schwierigeren Voraussetzungen ist der Weihnachtstreff doppelt so groß im Vergleich zum vergangenen Jahr. Strauß erklärt: „Durch Corona hat sich bei den Ausstellern viel gewandelt. Daher ist es schon schwierig, Leute für so einen kleinen Weihnachtsmarkt zu aktivieren.“ Die Werbegemeinschaft setze beispielsweise darauf, Aussteller gleich für mehrere Veranstaltungen im Jahr zu buchen. Obendrauf haben Strauß und sein Team für fast jeden Tag bis Weihnachten Events und Bühnenprogramme organisiert. Das große Highlight findet laut Strauß am Donnerstag, 14. Dezember, statt. Dann spielt Pianorocker Andy Lee sein Programm „American Christmas.“

Pat Wagner bietet in ihrem Stand eine große Auswahl verschiedener Glühweine und Heißgetränke. © wis | Andre Kugellis

Wann ist der Weihnachtstreff in Salzgitter-Bad geöffnet?

Der Weihnachtstreff in Salzgitter-Bad ist bis zum 23. Dezember täglich von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Bis dann wird auch der „Lichterzauber“ im Rosengarten installiert sein. Die große Projektion am Haus der Musikschule läuft von 16 bis 22 Uhr, die anderen Lichter im Rosengarten sind durchgehend an.