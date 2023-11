Salzgitter. Die Vorweihnachtszeit naht. Welche Weihnachtsmärkte Sie in Salzgitter nicht verpassen sollten, lesen Sie hier.

Es riecht nach gebrannten Mandeln und süßem Glühwein, während im Hintergrund weihnachtliche Musik erklingt – in diesem Jahr finden in Salzgitter zahlreiche große und kleine Weihnachtsmärkte und -treffs statt. Sowohl in den Innenstädten als auch auf den Dörfern gibt es in den Tagen vor Weihnachten viele Möglichkeiten, die besinnliche Zeit zu genießen. Insbesondere am ersten Adventwochenende ist viel los.

Weihnachtsmarkt in Lebenstedt und Weihnachtstreff in Salzgitter-Bad bis kurz vor Heiligabend

Der Weihnachtsmarkt in der Lebenstedter Innenstadt startet am 27. November. Die offizielle Eröffnung inklusive traditionellem Weihnachtssingen findet am Donnerstag, 30. November, um 17 Uhr statt. Täglich ab 11 Uhr und sonntags ab 13 Uhr können die Essens- und Getränkestände besucht werden. Der Markt endet am 23. Dezember.

Auch der Weihnachtstreff in Salzgitter-Bad ist bis zum Tag vor Heiligabend geöffnet. Start ist hier am 1. Dezember. Er hat täglich von 15 bis 20 Uhr geöffnet, teilt die Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter (WIS) mit. Es seien Auftritte von Feinblech, Sound Off Voices, Elisar, den Sölter Kindern, dem Drehorgelduo Jens und Christian, DJ Dirk und DJ Mockel geplant. Einen musikalischen Höhepunkt bilde das „American-Christmas“-Konzert von Pianorocker Andy Lee am 14. Dezember.

Am 6. Dezember kommt der Nikolaus zu Besuch, kündigt die WIS an. Die Stiefel der Kinder können bis zum 5. Dezember im Schuhhaus Pape abgegeben werden. Das Programm kann unter www.wis-salzgitter.de/weihnachtstreff abgerufen werden.

Ein weiteres Highlight ist laut Mitteilung der Lichterzauber: Der Rosengarten wird in Adventsbeleuchtung gehüllt, heißt es. Dort könnten sich die Innenstadt-Besucher mit ihren Heißgetränken einfinden und die romantische Atmosphäre genießen. Nicht nur kleine Besucher dürften sich dabei besonders auf die Fassade des Kniestedter Gutshauses freuen: Durch Lichtprojektionen werde sich das Fachwerkhaus regelmäßig in ein Lebkuchenhaus verwandeln und weitere weihnachtliche Überraschungen bieten.

Ebenfalls in Salzgitter-Bad verwandelt sich auch in diesem Jahr das SOS-Mütterzentrum Mehrgenerationenhaus in das „Stimmungsvolle Weihnachtsdorf“. Am 2. und 3. Dezember stehen von 11 bis 18 Uhr vor allem die Kinder im Vordergrund. Es können Pfeffermänner verziert werden und auch ein kleiner Streichelzoo mit Schafen und Esel ist dabei. Mitmachaktionen, Stände mit Kunsthandwerk und der Auftritt des Kinderchors dürfen ebenfalls nicht fehlen.

Zum 29. Christkindlmarkt laden die Veranstalter in diesem Jahr auf Schloss Oelber ein. (Archivfoto) © BZV | Eske Hansen

Weihnachtliche Stimmung in historischer Kulisse – Oelber, Salder und Gebhardshagen

„Lichterglanz und Weihnachtsduft“ – So lautet das Motto des 29. Christkindlmarktes auf dem Schlossgelände Oelber. Am zweiten und dritten Adventwochenende vom 8. bis 10 sowie 15. bis 17. Dezember, freitags von 15 bis 20 Uhr, samstags von 11 bis 20 Uhr, und sonntags von 11 bis 19 Uhr, öffnen die Tore des Marktes auf dem Rittergut. Laut eigenen Angaben ist es der größte Indoor-Christkindlmarkt der Region. Erwachsene zahlen 10 Euro, Kinder und Jugendliche können kostenlos dabei sein. Zahlreiche Mitmachaktionen, ein vielfältiges Bühnenprogramm und viele Stände von Glühwein bis Kunsthandwerk locken das Publikum.

Immer gut besucht ist auch der Weihnachtsmarkt rund um die Wasserburg Gebhardshagen. In diesem Jahr findet er von Freitag bis Sonntag, 1., 2. und 3. Dezember, statt und versetzt die Besucher mit weihnachtlichen Leckereien, Karussell und Showbühne in Festtagsstimmung. Los geht es am Freitag, 1. Dezember, um 17 Uhr mit der offiziellen Eröffnung und der Öffnung der Stände im Burg-Innenhof. Um 17.15 Uhr öffnet das Café im Herrenhaus, für die Kinder gibt es Kasperltheater im Gewölbekeller, und im Pferdestall öffnen ebenfalls die Stände. Um 17.30 Uhr beginnt das Bühnenprogramm. Am Samstag geht es um 14 Uhr los, am Sonntag um 10.30 Uhr. Geboten wird jeweils ein buntes Programm für Kinder und Erwachsene.

Der Adventstreff am Schloss Salder öffnet am dritten Adventswochenende. Am Samstag, 16. Dezember, von 13 bis 22 Uhr und am Sonntag, 17. Dezember, von 11 bis 18 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher unter anderem ein Handwerkermarkt sowie ein Rock’n’Roll-Weihnachtskonzert, Kinderbasteln und eine Märchenerzählerin.

Glühwein und Weihnachtsstimmung in Salzgitters Dörfern

Am ersten Adventwochenende lädt die Dorfgemeinschaft Gitter zum Weihnachtsmarkt. Auf dem Dorfplatz kommen am 2. Dezember von 15 bis 22 Uhr und am 3. Dezember von 14 bis 19 Uhr bei Glühwein, Kinderpunsch und Bratwurst alle zusammen.

Bereits seit Jahren ist der Adventsbasar der Hallendorfer Werkstätten des CJD eine feste Größe unter den Weihnachtsmärkten der Region. Am Samstag, 2. Dezember, bietet er ab 11 Uhr unter anderem Kunsthandwerk, Floristik sowie Spiel- und Bastelaktionen.

Die Dorfgemeinschaft Lobmachtersen organisiert am 9. Dezember von 11 bis 18 Uhr zum zweiten Mal einen Weihnachtsmarkt auf dem Hof der Familien Denkes/Kotschy (Landwehrtraße 15). Der Hof wird stimmungsvoll geschmückt und in den Scheunen können die Besucherinnen und Besucher an den Ständen entlangschlendern. Nachmittags kommt der Nikolaus zu Besuch.