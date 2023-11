Salzgitter-Bad. Am Freitag startet in Salzgitter-Bad der Weihnachtstreff in Salzgitter-Bad. Es gibt Musik, Adventskalender-Gewinne und etwas geschenkt.

Bei Glühwein, Lichterzauber, Adventskalender-Spaß und einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm kann Einwohnern und Gästen des südlichen Stadtteils ab Freitag täglich weihnachtlich warm ums Herz werden. Die Zeit bis zum Weihnachtsfest füllen die Verantwortlichen der Werbegemeinschaft Salzgitter-Bad und die Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH, kurz Wis, mit vielen Highlights: Den Dreh- und Angelpunkt bietet der Weihnachtstreff von 1. bis 23. Dezember auf den Marktplatz. Dort gibt es täglich von 14 bis 21 Uhr weihnachtliche Leckereien, Livemusik und ein Karussell.