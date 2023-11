Lichtfest Salzgitter Die „Light-Night“ in Salzgitter beginnnt - so läuft das Fest

Hinter Schattenwänden in der Lebenstedter Innenstadt kommen Kaninchen und Wölfe hervor, auf den großen Fassaden bilden sich Salzkristalle in unterschiedlichen Formen. In der Fußgängerzone ist es richtig voll. Mehrere hundert Besucher sind bereits am frühen Freitagabend bei der von der Wirtschafts- und Innovationsförderung (Wis) organisierten „Light-Night“ unterwegs.

In der Lebenstedter Fußgängerzone tummelten sich schon am frühen Abend viele Besucher. Foto: Marvin Weber / FMN

Das Lichterfest soll laut Wis die Lebenstedter Innenstadt wieder etwas beleben. Die Veranstaltung geht am Samstag, 4. November, noch weiter. Ab 17 Uhr werden dann erneut die Lichter in der Innenstadt angehen. Die in Salzgitter bekannte Band „Ray and Friends“ tritt außerdem den ganzen Abend über auf. Auf dem Monumentsplatz bieten lokale Gastronomen mit Ständen und Foodtrucks unterschiedliche Speisen und Getränke. Sowohl am Freitag als auch am Samstag haben zudem einige Händler länger geöffnet und bieten einige Rabattaktionen. Die „Light-Night“ beginnt am Samstag um 17 Uhr und endet um 22 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Und das ist für die Light-Night geplant

Licht in die dunkle Jahreszeit bringen und dabei die Lebenstedter Innenstadt wieder so richtig beleben - das ist das Ziel der ersten „Light Night“, die am Freitag und Samstag, 3. und 4. November, stattfindet. Am Donnerstag sind die Installateure der Firma „bene lux“ aus Hamburg schon voll mit dem Aufbau beschäftigt. Die Firma hat auch schon Beleuchtung für namhafte Festivals, wie das Deichbrand-Festival, gestellt. Die ersten kleinen Lichter um Bäume und Häuser in Salzgitter erstrahlten schon am Donnerstag.

In einem Tunnel mit fluoreszierender Farbe lassen sich Licht-Graffitis malen. Foto: Rudolf Karliczek / FMN

So finanziert Salzgitter die spektakuläre Lichternacht in der Innenstadt

Finanzieren kann die Kommune die „Light-Night“, weil sie am Bundesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ teilnimmt. „Aus diesem Topf werden 90 Prozent der Gesamtkosten von 80.000 Euro finanziert“, sagt Kulturdezernent Jan Erik Bohling. Die Stadt leistet also die restlichen 8.000 Euro. Umgesetzt wird das Projekt von der städtischen Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter (Wis) auch in Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft City Lebenstedt. Doch was ist eigentlich genau geplant?

„Light-Night“ in Salzgitter bietet auch einige Fotospots

An fünf Standorten in der Innenstadt baut die Firma „bene lux“ große Installationen auf. In den Blumentriften soll ein Tunnel entstehen, der mit fluoreszierender Farbe bestrichen wird. Die Farbe lädt sich durch Licht auf und leuchtet im Dunkeln ohne aktive Lichtzugabe noch einige Minuten nach, wie es in der Erklärung von „bene lux“ heißt. Besucherinnen und Besucher können mit ihren Smartphones und Taschenlampen dann „Licht-Graffitis“ an den Wänden und der Decke malen.

Das Künstlerinnenkollektiv "Comedy-Stewardessen" bereichert mit ihren Lichtgestalten die "Light-Night". Foto: Comedy-Stewardessen

Auch die Fassade des Bekleidungsgeschäfts C&A wird groß beleuchtet. Die Fassade biete sich besonders an, weil die Gebäudeverkleidung sehr hell sei. Darauf werden mit großen Projektoren abstrakte Muster gezeigt, die sich immer wieder verändern. Daneben soll auch eine Schattenwand stehen. Auf der Rückseite sind Tipps abgebildet, wie Besucher mit den Händen zum Beispiel Tiere und Gesichter darstellen können.

Salzkristalle und „Walking Acts“: Das sind die Highlights der Lichternacht in Salzgitter

Ein besonderes Highlight wird „bene lux“ auf die Fassade über der Rossmann-Filiale projizieren. Alle 15 Minuten wird sich dort eine Show abspielen, die einen besonderen Bezug zu Salzgitter hat. Mal in Form von verschiedenen Erzen und Gesteinen und mal in einer Show, die sich „Tanz der Salzkristalle“ nennt. Der Fischzug verwandelt sich auch in eine interaktive Lichtinstallation. Mit sogenannten Magic Balls wird die Glasüberdachung zu einem besonderen Fotomotiv. „Die Bälle lassen sich auch einzeln ansteuern und reagieren auf die Bewegungen der Menschen unter ihnen“, erklärt Sophie-Marie Feckler von der Wis. Wer dann noch nicht genug hat, kann in der Fußgängerzone auch auf „Lichtgestalten“ und beleuchtete Stelzenfiguren treffen. Künstlerinnen des Kollektivs „Comedy-Stewardessen“ zeigen da nämlich ihre besonderen „Walking Acts“. Sozusagen lebende Lichtmodelle, die durch die Innenstadt laufen.

Auch beleuchtete Stelzenfiguren der "Comedy-Stewardessen" sind dabei. Foto: Comedy-Stewardessen

Um den Monumentplatz versammeln sich am Freitag und Samstag lokale Gastronomen und Live-Musiker. Freitag tritt der Braunschweiger Pop- und Rocksänger Johann auf und am Samstag sind „Ray and Friends“ da. Die Musiker spielen auch jeweils von 17 bis 22 Uhr. „Uns ist wichtig, dass wir im Rahmen der Möglichkeiten so viele lokale Akteure wie möglich einbinden können. So merken die Menschen, dass etwas passiert und die Innenstadt verliert ihren Status als Mittelpunkt der Stadt nicht“, erklärt Björn Gläser, Wirtschaftsreferent bei der Wis. Bohling fügt an: „Wir wollen Salzgitter auch als Marke stärken und positiv darstellen.“

Auch die Magic Balls sind im Fischzug schon installiert. Foto: Rudolf Karliczek / FMN

Und vielleicht kommt der eine oder andere Besucher auch nach dem Lichterfest wieder. Um zu schauen, was die Innenstadt noch so zu bieten hat - das ist zumindest die Hoffnung der Wis. Der Eintritt ist übrigens komplett kostenlos. Eine Security-Firma kümmert sich um die Sicherheit der Installationen.

