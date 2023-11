Salzgitter. Anwohner der Westfalenstraße vergessen, Essen aus dem Backofen zu nehmen. Die starke Rauchentwicklung löst einen Feuerwehreinsatz aus.

Ein Heimrauchmelder in einer Wohnung in der Westfalenstraße in Lebenstedt hat am Donnerstagabend, gegen 21.30 Uhr, einen Alarm ausgelöst, der die Feuerwehr alamierte. Wie der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter, Florian Hartmann, berichtet, stellte sich vor Ort heraus, dass die Rauchentwicklung durch angebranntes Essen, das sich noch im Backofen befand, verursacht worden war.

Schon vor Betreten der Wohnung war der Rauch ersichtlich, sodass ein Trupp der Feuerwehr unter Atemschutz die Wohnung betrat.

Westfalenstraße musste kurzfristig beidseitig gesperrt werden: keine Verletzten

Zum Zeitpunkt des Einsatzes befand sich niemand in der betroffenen Wohnung. Auch verletzt wurde glücklicherweise, so Hartmann, niemand. Der Einsatz konnte nach etwa 45 Minuten beendet werden. Die Wohnung wurde anschließend gelüftet und an die Bewohner übergeben. Neben der Berufsfeuerwehr Salzgitter waren auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Lebenstedt und Reppner vor Ort. Für den Einsatz musste die Westfalenstraße kurzfristig beidseitig gesperrt werden.