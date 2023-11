Lebenstedt. Die neue Station in Lebenstedt wird 800000 Euro kosten. So finanziert die DLRG die Station, zu der nun der Grundstein gelegt wurde.

Der Salzgittersee bekommt eine neue Wasserrettungsstation. Am Mittwoch feierte die DLRG-Ortsgruppe Lebenstedt die Grundsteinlegung für den Neubau. Neben dem Vorsitzenden der Ortsgruppe Ralf Maly waren unter anderem Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel, DLRG Landesverbandspräsident Oliver Lirsch, Vertreter aller Fraktionen des Rates der Stadt Salzgitter sowie Vertreter der Vereine am See und der Stadtverwaltung gekommen. Es war wohl ein denkwürdiger Termin dort gleich neben dem Piratenspielplatz, denn der Neubau sei mehr als nötig, erklärte Renee Warmbold, Technischer Leiter Einsatz bei der DLRG in Lebenstedt. Mit ihm sprachen wir am Telefon über die Grundsteinlegung und das Projekt.