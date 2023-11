Salzgitter. Coverband spielt Hits von Toten Hosen und Ärzten, Bernard Allison macht in Salzgitter halt und der kleine Vampir wird aufgeführt.

Salzgitter erweist sich dieses Wochenende einmal mehr als das Eldorado der Blues-Musiker, Coverbands und Kabarettisten. Aber auch für Bücherfans und kleine Theaterfreunde ist etwas dabei. Fünf unterschiedliche Veranstaltungen im Salzgittergebiet haben wir für Sie an dieser Stelle herausgesucht:

Bernard Allison macht mit seiner Tour halt in Salzgitter-Lebenstedt

Der Weltklasse-Bluesmann Bernard Allison stoppt mit seiner Albumtour zu „Highs And Lows“ bereits am Donnerstag, 16. November, in der Kulturscheune in Salzgitter. Musik ist schon seit 56 Jahren sein Lebensinhalt, wie der Veranstalter schreibt. Als jüngster Sohn des Chicagoer Bandleaders Luther Allison war er von Geburt an ein Bluesmann, angezogen von dieser althergebrachten Musik, die tiefe Wunden zu heilen schien, und fasziniert von frühen Zusammentreffen mit Schwergewichten wie Muddy Waters, Albert King und Hound Dog Taylor. Tickets für seinen Auftritt in Lebenstedt kosten im Vorverkauf 25,40 Euro und an der Abendkasse 30 Euro.

Kabarett in der Kniestedter Kirche ist ausverkauft

Am Freitag, 17. November, ist der Kabarettist Rolf Miller mit seinem Programm „Wenn Nicht Wann Dann Jetzt“ in der Kniestedter Kirche (Kniki) in Salzgitter-Bad zu Gast. Die Veranstaltung ist bereits jetzt ausverkauft. In einer prall gefüllten Kniki will Rolf Miller eines mit Sicherheit erneut schaffen: elegant stolpernd den Elefanten im Raum umgehen. Denn das sei seine Figur: stur wie ein Sack Zement - was nur dank seines Humors erlaubt sein kann. Grandios ignorant, vital dumpf und komplett halb wissend. Einlass ist ab 19 Uhr. Laut Veranstalter gibt es keine Restkarten und eine Abendkasse soll es auch nicht geben.

Die ganze Woche über Bücherflohmarkt in Lebenstedt

Die ganze Woche über können Lese- und Bücherfreunde den Bücherflohmarkt der Stadtbibliothek in Lebenstedt besuchen. Im Angebot sind neben Büchern auch viele DVDs, Musik-CDs für Erwachsene und Kinder, Hörbücher für Erwachsene und Spiele, darunter sowohl Gesellschaftsspiele als auch Wii- beziehungsweise Nintendo-Spiele, wie die Stadt mitteilt. Alle Artikel bietet die Bibliotheksgesellschaft wieder zu günstigen Preisen an.

Das Stöbern an allen Tagen lohne sich, denn der Flohmarktfundus sei gut gefüllt, sodass die Auslage ständig neu bestückt werden könne und es täglich neue Raritäten zu entdecken gebe. Am Samstag, 18. November, geht der Flohmarkt dann noch auf eine kleine Zeitreise. Wer mag, kann laut Stadt seine Flohmarktware an diesem Tag nämlich mit D-Mark bezahlen – und zwar 1:1. Der Flohmarkt kann während der Öffnungszeiten der Stadtbibliothek in Lebenstedt besucht werden.

Die-Toten-Hosen- und Ärzte-Coverband spielt Hit-Feuerwerk in der Kulturscheune

Fans von den „Toten Hosen“ und den „Ärzten“ aufgepasst! Am Samstag, 18. November, tritt eine Coverband in der Kulturscheune auf, die gleich beide Bands abdeckt: die Toten Ärzte. Sie schaffen seit 20 Jahren eine grellbunte, explosive Interpretation von „Die Ärzte“ und den „Toten Hosen“.

Mit außergewöhnlicher Bühnendekoration und charismatischem Auftreten sollen hier sogar eingefleischte Fans der Originale mitgerissen werden. Selbst „Kuddel“ von den „Toten Hosen“ ließ es sich nicht nehmen, die eigenen Songs einmal mit der Coverband zu zelebrieren. Die Coverband hat schon weit mehr als 1500 Konzerte in allen Größenordnungen, vom Brandenburger Tor in Berlin bis zum Burschenfest in Niederbrechen, gespielt. Los geht es um 19.30 Uhr. Tickets gibt es bei der Konzertagentur Piekert für 27 Euro.

Der kleine Vampir wird in Salzgitter-Bad aufgeführt. © Veranstalter | Clemens Heidrich

Theaterstück „Der kleine Vampir“ wird in Salzgitter-Bad aufgeführt

„Der kleine Vampir“ von Angela Sommer-Bodenburg gehört seit 1979 zu den bekanntesten Kindergeschichten überhaupt. Die mittlerweile 21 Bände umfassende Buchreihe wurde in über 30 Sprachen übersetzt, die Geschichten fanden Einzug ins Fernsehen, Hörspiele, Comics und auf die Theaterbühnen. Jetzt wird die Geschichte in der Aula des Gymnasiums in Salzgitter-Bad für kleine Theaterfans ab fünf Jahren aufgeführt - und das in Musicalform. Los geht es am Sonntag, 19. November, um 15 Uhr.

Die Musik bei der Veranstaltung des Kulturkreises Salzgitter soll die Atmosphäre des Stückes in seiner vollen Bandbreite von barocken Anklängen bis hin zu Rap, Pop und der Neuen Deutschen Welle präsentieren. „Der kleine Vampir - das Musical“ hatte seine Uraufführung in Gütersloh schon am 19. April 1998. Karten zum Preis von 3 Euro für Kinder und 6 Euro für Erwachsene gibt es noch beim Kulturkreis, außerdem auch nachmittags in der Aula ab 14 Uhr. Auch hier sollen sie 3, respektive 6 Euro kosten.