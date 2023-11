Salzgitter-Bad. Die Polizei ist mit vielen Kräften vor Ort. Ein Passant will gesehen haben, wie eine Person mit Waffe in die Schule ging.

Alarm in Salzgitter-Bad: Am Dienstagmorgen sind Spezialeinsatzkräfte der Polizei am dortigen Gymnasium im Einsatz. In einem Schreiben der Schule an die Eltern heißt es, dass ein Passant beobachtet haben will, wie eine Person mit Waffe das Schulgebäude betreten habe. Die Polizei durchsuche die Schule nun nach dieser Person.

„Alle Schüler*innen sind sicher in den Klassenräumen oder vom SEK an andere sichere Orte gebracht worden“, heißt es weiter. „Sie bleiben dort, bis es Entwarnung gibt.“ Kinder und Jugendliche, die bislang nicht in der Schule seien, sollten zu Hause bleiben.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Das Gymnasium befindet sich im Stadtzentrum von Salzgitter-Bad in der Straße Am Eikel und hat rund 1200 Schülerinnen und Schüler.