Top 5: Salzgitter bietet am Wochenende Comedy, Musik und Kunst

Salzgitter. In ganz Salzgitter feuert die Kulturszene nach dem Osterfest aus allen Rohren. Lesen Sie hier, wo sich ein Besuch am Wochenende lohnen könnte.

Am ersten Wochenende nach dem Osterfest feuert Salzgitters Kulturszene wieder aus allen Rohren. Von Freitag bis Sonntag sind in der ganzen Stadt unterschiedliche Veranstaltungen. Ob Comedy, Kunst oder Musik – für jeden Kulturfreund sollte dieses Mal etwas dabei sein. Um ein wenig den Überblick zu behalten, haben wir die besten fünf Veranstaltungen an dieser Stelle zusammengefasst:

Preisträgerin in der Kniki

Am Samstag, 15. April, tritt die Musik-Kabarettistin Katie Freudenschuss bereits zum zweiten Mal in der Kniki auf. Sie wurde 2022 mit dem Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnet und präsentiert um 20 Uhr nun ihr Programm „Nichts bleibt wie es wird.“ Mit Charme, einer guten Auffassungsgabe und ihrem Flügel will sie ihr Publikum bezaubern. Sie bietet eine abwechslungsreiche Mischung aus Kabarett, eigenen Songs, Standup und Improvisationen. Mutig, emotional und mit offenem Visier. Dabei interagiert sie immer unterschiedlich mit dem Publikum. So soll jeder Abend einzigartig werden. Tickets für die Veranstaltung der Kleinkunstbühne kosten im Vorverkauf 15 und an der Abendkasse 17 Euro.

U2-Tribute in der Kulturscheune

Ebenfalls am Samstag, 15. April, tritt die U2-Tribute-Band „Achtung Baby“ in der Kulturscheune in Lebenstedt auf. Die Band hat sich nach dem siebten Studioalbum ihrer Vorbilder benannt und will ihre Konzertbesucher auf eine Reise durch die fast 40 Jahre andauernde Erfolgsstory der vier Iren aus Dublin mitnehmen. Die Musiker, allesamt mit dem Sound von „U2“ aufgewachsen, wollen vor allem das Gefühl und die Seele der irischen Band transportieren. Ihr Spektrum erstreckt sich vom New Wave und Punk geprägten Beginn in den späten 70er Jahren über die Zeit des Aufruhrs und des politischen Engagements der 80er Jahre bis zur 360-Grad-Multimedia-Show. Karten gibt es online bei Reservix. Los geht es um 19.30 Uhr. Kostenpunkt: 26 Euro.

Gitarristin mit Blitzkarriere

Rasanter kann sich eine künstlerische Laufbahn kaum entwickeln. Fünf Jahre, nachdem sie das Gitarrenspiel erlernt hatte, nahm Vanja mit namhaften Künstlern der internationalen Bluesszene ihr Debütalbum auf. Mit „Woman Named Trouble“ erschien nun das Nachfolgewerk. Die bisherigen Höhepunkte ihrer Blitzkarriere umfasst unter anderen die enge Zusammenarbeit mit Größen wie Bernard Allison und Mike Zito. Wer Vanja erleben möchte, sollte am Freitag, 14. April, um 20 Uhr in die Kniestedter Kirche gehen. Karten für ihren Auftritt gibt es bei Reservix. Kostenpunkt: 18 Euro im Vorverkauf und 24 an der Abendkasse.

Tobias Reifland tritt im Fürstensaal in Schloss Salder auf. Foto: Andreas Domjanic / Privat

Klassik im Fürstensaal

Unter dem Motto „Intime Briefe“ interpretieren vier Musikerinnen und Musiker Werke von Haydn, Schubert und Janacek am Sonntag, 16. April, im Fürstensaal in Schloss Salder. Im Streichquartett mit dabei ist beispielsweise Tobias Reifland. Er entdeckte im Alter von 7 Jahren die Bratsche für sich. Nach seiner Ausbildung an der Musikhochschule München ist er seit 2020 Solo-Bratschist im Symphonieorchester des Bayrischen Rundfunks. Reifland und die anderen Mitglieder des Quartetts Angelo de Leo, Larissa Cidlinsky und Anton Spronk sind vielfach ausgezeichnete Preisträger bei nationalen und internationalen Wettbewerben. Los geht es am Sonntag um 17 Uhr. Im Vorverkauf kosten die Karten für die Veranstaltung des Kulturkreises 16 Euro. An der Abendkasse kosten sie 18 Euro.

Kirschblütenfest in Liebenburg

Ebenfalls am Sonntag, 16. April, findet das traditionelle Kirschblütenfest des Kulturvereins Lewer Däle in Liebenburg statt. Von 13 Uhr bis 16.30 Uhr soll es einen Kreativmarkt und eine Kunstausstellung unter dem Motto „Temperamente“ geben. Die Ausstellung soll Kunstwerke zeigen, in der menschliche Figuren und die Natur im Vordergrund stehen. Musikalisch begleitet wird das Fest von der Acoustic-Country und Bluesrock-Band „Good and Dry.“ Dazu gibt es Kunsthandwerkerstände, viel leckeres Essen und ein buntes Programm für Groß und Klein. Veranstaltungsort ist der Garten der Lewer Däle.

