Salzgitter-Bad. Sie geben an, für die Tiertafel zu sammeln – doch das stimmt nicht. Die Polizei gibt Tipps, wie man falsche Spendensammler erkennt.

Vor einem Supermarkt standen sie. Sogar Stehtische hatten sie aufgebaut – und fragten nach Spenden für die Tiertafel des Tierschutzvereins Salzgitter und Umgebung. Zunächst ging es um Tierfutter-Spenden. Anschließend boten sie sogar ein Formular an: Damit könne man die lokale Tiertafel monatlich mit kleinen Geldbeträgen unterstützen. Klingt erstmal nach einer guten Sache? Das Problem an der Aktion ist aber: Sie ist nicht vom Tierschutzverein Salzgitter organisiert.

Von den falschen Spendensammlern erfuhr der stellvertretende Vorsitzende Benjamin Kozlowski durch eine „Tierfreundin“. Sie sei Anfang November bei einem Supermarkt in Thiede einkaufen gewesen. Vor den Türen des Markts hätten sie zwei Personen angesprochen, die angeblich für die Tiertafel Spenden sammelten. Weil die Frau regelmäßigen Kontakt zum Tierheim pflege, habe sie sich über die Spendensammler gewundert und nach den Hintergründen der Aktion gefragt. Noch während sie anschließend ihren Einkauf erledigt habe, seien die dubiosen Spendensammler mit ihren Stehtischen verschwunden.

Falsche Tierschutzverein-Spendensammler nicht zum ersten Mal in Salzgitter

„Von solchen Aktionen haben wir schon öfter etwas gehört“, sagt Kozlowski am Telefon, „in der Vergangenheit waren auch Menschen mit Spendenbüchsen für das Tierheim in Lebenstedt und Salzgitter-Bad unterwegs.“ Sammelaktion in dieser Form seien aber grundsätzlich nicht vom Tierschutzverein organisiert. „Wir haben weder die Zeit noch das Personal dafür“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende. Und außerdem: „Wir wollen nicht betteln.“

Jeder, der berechtigt für irgendetwas sammelt, kann sich auch ausweisen. Malte Jansen, Pressesprecher der Polizei

Falls der Verein doch eine Spendenaktion veranstalten würde, so geschehe dies erstens mit Ankündigung. Und zweitens hätten die Sammler dann ein „offizielles Schreiben mit Briefkopf und Stempel bei sich“, erklärt Kozlowski. Diesen Tipp gibt auch Polizeisprecher Malte Jansen: „Jeder, der berechtigt für irgendetwas sammelt, kann sich auch ausweisen.“ Im Zweifel sollten Spendenwillige sich einen solchen Ausweis vorzeigen lassen. Außerdem: „Auf das eigene Bauchgefühl hören“, empfiehlt Jansen. Wenn es kein Infomaterial zur Spendenaktion gebe, sollten am besten die Sammler direkt angesprochen werden. Spendenwillige sollten in jedem Fall nachhaken.

Die falschen Sammler in Thiede hätten aber nicht nur um sofortige Spenden gebeten. „Sie hielten auch ein Formular inklusive Sepa-Lastschriftmandat bereit“, schildert die Zeugin. Was tun, wenn ein solches Formular bereits unterschrieben wurde? „Als Erstes sollte man zur Bank gehen und zusehen, dass das Lastschriftmandat zurückgezogen wird“, erklärt Jansen, „und danach Strafanzeige erstatten.“ Denn eine solche Masche sei schon „im Betrugsbereich“.

