Der zwölfjährige Golden Retriever Ben kehrte aus seinem Pensionsaufenthalt im Tierheim Salzgitter nicht mehr in sein Zuhause zurück und sucht noch einmal die große Chance auf ein liebevolles Zuhause.

Die Geschichte um Bens Einzug und Verbleib im Tierheim Salzgitter macht traurig. Im Herbst dieses Jahres zog der Golden Retriever zunächst als Pensionsgast in den wuseligen Hundetrakt im Tierheim in Salzgitter-Bad. Es sollte eigentlich kein allzu langer Aufenthalt werden, denn sein Herrchen sollte aus gesundheitlichen Gründen für einige Zeit ins Krankenhaus. Doch stellte sich schon bald heraus, dass sein menschlicher Wegbegleiter sich nicht mehr um den betagten Vierbeiner kümmern kann. Aus dem Pensionsgast Ben wurde ein Abgabetier, das mit Hilfe des Tierheim-Teams nun noch einmal das ganz große Los ziehen soll.

Bens Herrchen kann sich nach einem Krankenhausaufenthalt nicht mehr um ihn kümmern

Aber nicht nur Bens Herrchen hat mit seiner Gesundheit zu kämpfen, auch die liebe Fellnase hat Beeinträchtigungen. Bei Ankunft in der Tierschutzeinrichtung stellten die Mitarbeiterinnen kahle Stellen im Fell fest, an denen sich Ben selbst schon zu schaffen machte. Flöhe machten es den Tierpflegern nicht einfacher, das in Mitleidenschaft gezogene Fell wieder in Ordnung zu bekommen. Ein spezielles Trockenfutter und viel Zuneigung sorgen dafür, dass es dem „Tier der Woche“ schon ein wenig besser geht. Zu Beginn der Adventszeit wird nun noch Bens Hüfte geröntgt und seine Lidrandveränderungen am Auge entfernt.

Trotz der alterstypischen Wehwehchen möchte Ben noch viel erleben. Und Aufmerksamkeit zu erhaschen ist seine große Leidenschaft. Unter den Tierpflegern gilt der kastrierte Vierbeiner als umgänglich. Mit seinen Artgenossen hat Ben keinerlei Probleme. Im Gegenteil. Wenn er könnte, würde er sofort zu allen Hundetraktbewohnern laufen und sie lauthals begrüßen. Kuscheleinheiten liebt Ben sehr. Er mag es, wenn ihm Aufmerksamkeit geschenkt wird, und er sich ganz auf die Person einlassen kann.

Wer gibt dem Hundesenior aus dem Tierheim Salzgitter ein neues Zuhause?

Vieles hat Ben bereits in seinem Hundeleben erlebt. Den ganz großen Stress möchte er gerne hinter sich lassen und in einem ruhigen Umfeld sesshaft werden. Gerne darf ein ruhiger und ausgeglichener Artgenosse in seiner Nähe sein. Der Altersruhesitz sollte möglichst ebenerdig sein, damit eventuelle Hüftprobleme nicht verschlimmert werden. Gerne darf Ben in eine hundeerfahrene Pflegestelle ziehen, die sich nach den bevorstehenden tierärztlichen Eingriffen liebevoll um ihn kümmert und ihm die Aufmerksamkeit schenkt, die er möchte.

Wer sich für Ben interessiert, meldet sich im Tierheim Salzgitter. Weitere Infos unter www.tierheim-sz.de