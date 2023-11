Salzgitter. Im Rahmen eines Festaktes ehrte unsere Zeitung die Vielfalt des Ehrenamts. Das sind die Gewinner.

Benjamin Huhn ist Mensch des Jahres 2023 in Salzgitter. Der Lehrer am Gymnasium in Salzgitter-Bad überzeugte die Leserschaft unserer Zeitung mit seinem Engagement für Geflüchtete aus der Ukraine als Mittler zwischen Kulturen. Auf dem zweiten Platz landete Claus Griesbach vom Bürgerkino in Salzgitter-Bad, gefolgt von Daniela Niedermeyer, die sich unter anderem im THW und dem Verein „Wir helfen Kindern“ in Salzgitter engagiert, auf Platz drei. In einem feierlichen Akt ehrte die Salzgitter Zeitung am Mittwochabend die Menschen des Jahres im Café del Lago am Salzgitter See vor gut 80 Gästen. Unter ihnen Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel und Claudia Heuer von der TAG Immobilien AG als Sponsor des Ehrenamtspreises und Laudatorin für den Zweitplatzierten. Den musikalischen Rahmen besorgte Kevin Paukstadt mit Band mit beeindruckenden eigenen Songs mit Tiefgang und gelungenen Covern.