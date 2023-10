Menschen des Jahres 2023 in Salzgitter: Seien Sie dabei!

Salzgitter. Am 8. November kürt unsere Zeitung die diesjährigen Menschen des Jahres im Café del Lago. Wir verschenken 10 Karten an Leserinnen und Leser.

Die Kandidatinnen und Kandidaten für die Menschen des Jahres in Salzgitter (von links oben): Daniela Niedermeyer, Claus Griesbach, Benjamin Huhn, Walerie Gisson und Barbara Stanzel, Ulrike Donat und Holger Strübig.

In knapp 14 Tagen kürt unsere Zeitung die diesjährigen Menschen des Jahres in Salzgitter. Sie, liebe Leserinnen und Leser, hatten das Wort. Auf der Internetseite unserer Zeitung konnten Sie über die fünf Kandidatinnen und Kandidaten für den Ehrenamtspreis abstimmen. In den Wochen zuvor haben wir diese vorgestellt. Der Reihe nach waren das Claus Griesbach, ehrenamtlich als Geschäftsführer im Bürgerkino aktiv, Benjamin Huhn hat als interkultureller Mittler Geflüchteten geholfen, Ulrike Donat und Holger Strübig vermitteln ehrenamtlich als Schiedsleute zwischen verfeindeten Parteien, Walerie Gisson und Barbara Stanzel haben dem Opfer einer Messerattacke geholfen, Daniela Niedermeyer engagiert sich beim THW und bei „Wir helfen Kindern“.

10 Karten verschenken wir an Leserinnen und Leser

Die Verleihung „Menschen des Jahres Salzgitter“ findet am 8. November um 18 Uhr (Beginn) im Café del Lago, Westfalenstraße 61 in Salzgitter statt. Das Programm steht schon fest. Um 18 Uhr eröffnen Kevin Paukstadt und Band den Abend. Nach Grußworten werden die Kandidatinnen und Kandidaten noch einmal vorgestellt. Dann wird es richtig spannend: Die drei Preisträger werden geehrt. Ab 19 Uhr klingt die Preisverleihung gemütlich aus.

Wir verschenken dafür 10 Karten an Sie, liebe Leserinnen und Leser. Sie können sich kostenlos hier anmelden. Jede Begleitperson muss hier individuell angemeldet werden. Wir vergeben die Karten nach dem Windhund-Prinzip.

