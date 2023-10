Der Weihnachtsmarkt in Lebenstedt bietet in diesem Jahr einige Neuerungen.

Start am 27. November Weihnachtsmarkt in Lebenstedt: Diese Neuerungen gibt es 2023

Ob Glühwein und Bratwurst oder Kinderpunsch und Karussell – in Lebenstedt kommen Jung und Alt ab dem 27. November zusammen, um die Vorweihnachtszeit zu genießen. Im Vergleich zum Vorjahr wird der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt wieder etwas größer. Statt 10 wird es diesmal 15 Stände geben. Organisiert wird er von der Werbegemeinschaft City Lebenstedt. Auch in diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf Essens- und Getränkeständen. „Kunsthandwerker-Stände funktionieren nur in Städten mit Touristen“, sagt Jürgen Neumann, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, „selbst wenn wir die Anbieter einladen und keine Standmiete verlangen, kommen sie nicht.“

Eisenbahn und Märchen: Kinderattraktionen auf dem Weihnachtsmarkt

Das Angebot für Kinder wird hingegen ausgebaut: Zusätzlich zu Karussell, Entenangeln und Co. gibt es zum ersten Mal eine Kindereisenbahn im Bereich vor der Stadtpassage. „Zudem planen wir, ein leerstehendes Ladenlokal für Märchenlesungen zu nutzen“, berichtet Neumann. Märchenerzählerin Ingrid Jesussek liest Geschichten für Kinder und Erwachsene vor.

So wie im vergangenen Jahr auch, lädt die Werbegemeinschaft Kinder der Kitas und Grundschulen aus Salzgitter ein. Dafür werden zurzeit Gutscheinhefte verteilt, die auf dem Weihnachtsmarkt zum Beispiel für eine Karussellfahrt, eine Portion Pommes oder einen Kinderpunsch eingelöst werden können.

Die traditionelle Gänseverlosung auf dem Weihnachtsmarkt Lebenstedt wird ersetzt

Für die Gänseverlosung wird es in diesem Jahr erstmals eine Alternative geben. Statt der Gänse verlosen die Veranstalter Gutscheine für den Weihnachtsmarkt sowie umliegende Geschäfte. „So wollen wir die örtliche Gastronomie und die Geschäfte unterstützen und einbeziehen“, sagt Neumann.

Rund um den Platz am Monument wird es sowohl beim traditionellen Singen zur offiziellen Eröffnung am 30. November als auch am 6. Dezember musikalisch. Am Nikolaustag werden unter dem Motto „Amazing Christmas“ Sängerinnen und Sänger aus Salzgitter und Umgebung Weihnachtslieder zum Besten geben.

Statt der Gänse verlosen wir in diesem Jahr Gutscheine für den Weihnachtsmarkt sowie umliegende Geschäfte. Jürgen Neumann, Vorsitzender der Werbegemeinschaft City Lebenstedt

Zusätzlich zu den Glühweinständen gibt es nach Jahren auch wieder einen Feuerzangenbowle-Stand. Außerdem neu: Damit der Weihnachtsmarkt bereits früh zu erkennen ist, ist ein kleiner Weihnachtswald geplant. Die Bäume können zum Ende des Marktes am 23. Dezember von Interessierten kostenlos mitgenommen werden, berichtet Neumann.

Die Aufbauarbeiten in der Innenstadt starten am 23. November. Vom 27. November bis 23. Dezember ist der Weihnachtsmarkt in Lebenstedt täglich von 11 bis 20 Uhr und sonntags von 13 bis 20 Uhr geöffnet.

In Lebenstedt wird es in diesem Jahr mehr Weihnachtsbeleuchtung geben

Auch in Sachen Weihnachtsbeleuchtung gibt es in diesem Jahr Neuerungen. Pünktlich zum Start des Weihnachtsmarktes soll sie erstrahlen. Neu ist: In diesem Jahr erhält erstmals auch die Chemnitzer Straße eine Weihnachtsbeleuchtung. Parallel zu Fischerzug und In den Blumentriften wird so die Innenstadtbeleuchtung erweitert. Zukünftig zieren Lichtergirlanden und die bekannten Kugeln mit Schweif die Straße. Dies teilte die Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter (Wis) auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Im vergangenen Jahr wurde demnach das Beleuchtungskonzept für Lebenstedt aktualisiert, energieeffiziente LED-Lampen kommen in Lebenstedt bereits seit rund fünf Jahren zum Einsatz. Für Weihnachtsstimmung sollen laut Wis auch in diesem Jahr die Beleuchtung an Laternen und Metallstangen sowie Schriftzüge sorgen. Eine große Lichterspinne auf dem Monumentenplatz erhellt wieder den Weihnachtsmarkt.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de