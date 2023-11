Salzgitter. Die erste Fortsetzung der Reality-Soap in Salzgitter läuft wieder bei RTL II. Um diese Geschichten geht es in der Folge.

Freunde des Reality-TV rund um Salzgitter aufgepasst: Der Privatsender RTL II zeigt demnächst wieder Folgen von „Hartz und Herzlich“ aus der Stahlstadt. Am Dienstag, 14. November, läuft um 23.20 Uhr die Wiederholung der ersten Rückkehr nach Salzgitter.

Das sind die Protagonisten der Folge „Hartz und Herzlich“ in Salzgitter, die wiederholt wird

Zu den Protagonisten dieser Folge gehört der damals 47-jährige Frührentner Thomas. Er wohnt zum Zeitpunkt des Drehs im Stadtteil Lebenstedt. Seit seinem 18. Lebensjahr ist der gelernte Betonmischer laut RTL II alkoholkrank. Zum Leben hat er zu diesem Zeitpunkt 330 Euro, die fast nie bis zum Monatsende reichen. Um seine Haushaltskasse aufzubessern, sammle Thomas Pfandflaschen.

Darum soll es in der Episode von „Hartz und Herzlich“ in Salzgitter sonst gehen

Auch die 20-jährige Claudia lebe in höchst bescheidenen Verhältnissen. Sie wohnt während des Drehs bei ihren Großeltern und hat bereits unmittelbar nach ihrem Realschulabschluss Hartz IV beantragen müssen. Seit über einem Jahr suche sie nun eine Ausbildungsstelle – bislang erfolglos.

Derweil haben sich die Freunde Alex, Wallace und Dave in dieser Folge von „Hartz und Herzlich“ für einen alternativen Lebensstil entschieden. Alle drei waren laut RTL jahrelang obdachlos. Damals bezogen sie Hartz IV und hatten ein Dach über dem Kopf. An ihren früheren Gewohnheiten halten sie trotzdem fest. Die Episode zeigt unter anderem, wie die Freunde in der Fußgängerzone sitzen und betteln. Das Geld, das auf diese Weise zusammenkommt, nutzen sie laut RTL für größere Anschaffungen und mitunter auch für einen Hauch von Luxus.