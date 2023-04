Dokusoap „Hartz und Herzlich“ kehrt nach Salzgitter zurück

Wenn er könnte, dann würde er Salzgitter fluchtartig verlassen. Das hat der 57-Jährige Frank aus Salzgitter das letzte Mal gesagt, als ihn ein Kamerateam 2021 in der Dokusoap „Hartz und Herzlich begleitete“. Zu dieser Zeit träumte er davon, Chaffeur und Taxifahrer zu werden und hatte die Stahlstadt bis dahin in seinem ganzen Leben nicht einmal verlassen.

Hoffnung bereits verloren

Die Hoffnung hatte er seinerzeit schon aufgegeben. Er sagte: „Ich bin hier in Salzgitter geboren worden, habe die Stadt auch nie groß verlassen, ich werde wohl auch hier zu Grabe getragen werden.“

Salzgitteraner im TV – bei diesen Shows waren sie schon

Mit seinem Hartz-IV-Satz schaffte er es gerade so durch seinen Alltag – seine Aussichten auf einen Job waren schlecht. Dennoch zeigte der Privatsender „RTL 2“ auch positive Seiten seines Lebens, die Freundschaften, die er in Salzgitter aufgebaute und die Freude, die er selbst an kleinem Luxus gezeigt hat. Am 11. April kehrt „Hartz und Herzlich“ nun erneut zurück nach Salzgitter.

Alte Protagonisten im Fokus

Im Mittelpunkt der neuen Folgen stehen Menschen, die in den Jahren zuvor bereits vom Kamerateam von „RTL 2“ begleitet wurden. Der Sender wolle dieses Mal zeigen, wie sich die Lebenssituation der damaligen Protagonisten verändert habe. Das Leben des Salzgitteraners Frank könnte sich dann vor der Kamera schlagartig ändern. Denn der 57-Jährige hat laut Mitteilung durch einen Todesfall in seiner Familie eine Immobilie im Wert von mehreren hunderttausend Euro geerbt. Um sein Erbe antreten zu können, müsse er allerdings zuerst seinen Verwandtschaftsgrad nachweisen und sich durch eine große Menge Papierkram arbeiten. Gelingt ihm das, würde er nach über 30 Jahren Arbeitslosigkeit nicht mehr vom Arbeitsamt abhängig sein.

