Schäferhund reißt in Salzgitter aus und beißt Nachbarn

Ein junger Schäferhund ist seinem Besitzer in Salzgitter-Bad entflohen und hat einen Nachbarn gebissen. Wie die Polizei berichtet, stand die Wohnungstür offen, so dass der Hund Reißaus nehmen konnte. Im Rahmen seines Freigangs traf er auf einen Mann, der sich vor einem Haus mit Nachbarn unterhielt. Diesen bellte er erst an und biss ihm dann in den Oberschenkel. Das Opfer wurde dem Klinikum zugeführt. Der Hundebesitzer erschien vor Ort.

Salzgitteraner parkt ärztlichen Notdienst zu

Aus Ärger darüber, dass ein Einsatzwagens des kassenärztlichen Notdienstes in seiner Parkbucht parkte, hat der Parkplatzbesitzer in Salzgitter-Bad (Hinter dem Salze) seinen eigenen Wagen so vor den Notdienst-Wagen geparkt, dass dieser nicht mehr weiterfahren konnte. Wie die Polizei berichtet, hatte dies für den Notdienst eine große Verzögerung beim nächsten Einsatz zurfolge. Es handele sich um Nötigung im Straßenverkehr.

Dreister E-Bike-Diebstahl in Fußgängerzone in Lebenstedt

Am Samstag kam es gegen 12.25 Uhr zu einem dreisten Diebstahl eines E-Bikes in der Fußgängerzone von Lebenstedt. Der Geschädigte, ein 64-jähriger Mann aus Salzgitter, stellte sein E-Bike in der Straße „In den Blumentriften“ in Höhe NKD ab und nahm in der Nähe auf einer Parkbank platz. Kurze Zeit später setzte sich ein bislang unbekannter Mann auf das schwarze E-Bike und flüchtete trotz mehrerer Anhalteversuche durch Passanten in Richtung Chemnitzer Straße. Der Wert des E-Bikes wird auf rund 3.500 Euro beziffert. Augenzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter zu melden.

Jugendliche werfen werfen Autos von Brücke auf B6 bei Wartjenstedt

Am späten Samstagabend haben drei männliche Jugendliche Gegenstände von einer Brücke auf die B6 bei Wartjenstedt geworfen. Wie die Polizei berichtet, bemerkte der Fahrer eines Abschleppwagens einen kräftigen Schlag auf seiner Ladefläche, als er unter der Brücke hindurch fuhr.

Anschließend sah er im Rückspiegel, wie drei männliche Jugendliche auf der Brücke triumphierend herumsprangen. Hinweise zu den Jugendlichen nimmt die Polizeistation Baddeckenstedt entgegen unter der Telefonnummer (05345) 928690.

Streit vor Kneipe mit gefährlicher Körperverletzung in Salzgitter-Bad

Vor einer Kneipe an der Kniestedter Straße ist in der Nacht zu Sonntag ein Streit eskaliert. Mehrfach soll eine Frau mit einer Flasche auf ein Opfer eingeschlagen haben, zwei Männer haben dann noch auf ihn eingetreten. Als das Opfer krankenhausreif am Boden lag, haben die Täter von ihm abgelassen und das Geschehen verlassen. Hinweise zu den Beschuldigten dieser Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05341) 8250 entgegen.

Elektrotechniker betrügen bei Stromausfall in Salzgitter-Bad

Zwei männliche Personen der Firma Haustechnik24Schell wurden laut Polizei beauftragt, einen Stromausfall zu beheben. Stattdessen wurde durch die beiden „Techniker“ nur der Stromkasten geöffnet und wieder geschlossen. Dennoch wurde der Geschädigten eine Rechnung über einen Betrag von rund 650 Euro ausgestellt. Diese Summe wurde leider durch die Geschädigte bar bezahlt, eine Leistung wurde nicht erbracht. Hinweise zu den Beschuldigten nimmt die Polizei in Salzgitter-Bad entgegen, die Telefonnummer lautet (05341) 8250.

red

