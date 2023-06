Wieder werden in Salzgitter „Königs-Killer“ gesucht

Hallendorf. Wikinger-Schach hat in der Ortschaft Ost fast schon Tradition. Das nächste Kubb-Turnier, der Kampf um den Fall des Königs, startet am 24. Juni.

Das mittlerweile vierte Kubb-Turnier der Ortschaft Ost findet am Samstag, 24. Juni, ab 11.30 Uhr auf dem Gelände des Turn- und Sportvereins Hallendorf (TSV) am Westerholzweg 41 in Hallendorf statt. Wie Ortsbürgermeister Marco Kreit mitteilte, sind bislang 19 Mannschaften angemeldet. Da bis zu 24 Teams an den Start gehen können, sind also noch fünf Plätze für eine weitere Mannschaft frei.

Zusätzliche Teams zugelassen

Bisher konnten sich nur Mannschaften aus der Ortschaft Ost anmelden. Ab sofort ist laut Kreit aber auch die Teilnahme von Teams außerhalb der Stadtteile Hallendorf, Drütte, Immendorf, Watenstedt und Bleckenstedt möglich.

Das Turnier dauert den ganzen Tag. Es wird nach Auskunft des Ortsrates Gegrilltes, Getränke, Kaffee und Kuchen geben. Alle Mannschaften bekommen einen Preis, die drei besten einen Pokal. Interessierte sollten sich möglichst bald bei Kreit (Telefon 0177/4084081) melden, der mit dem Ortsrat das Turnier ausrichtet.

Darum geht es

Kubb (ausgesprochen: Kübb) ist ein taktisches Gesellschaftsspiel. Es symbolisiert eine „Schlacht“, in der zwei Gruppen für ihren König kämpfen. In der aktuellen Form wird es seit etwa 1990 gespielt. Heute ist es vor allem in Schweden und Norwegen ein beliebtes Gesellschaftsspiel, das längst auch unter der Bezeichnung „Wikingerschach“ bekannt geworden ist. In Deutschland hat es viele Fans.

Worum geht es? Zwei Mannschaften versuchen jeweils, die Kubbs genannten Holzklötze der Gegenpartei mit Wurfhölzern umzuwerfen oder zu „fällen“. Der König, der in der Mitte des Spielfeldes steht, muss als letzter getroffen werden.

Die Wurzeln des Spiels

Seit 1995 finden jährlich auf der schwedischen Insel Gotland die offiziellen Kubb-Weltmeisterschaften statt. Dabei kamen 2005 insgesamt 192 Teams mit jeweils sechs Mitgliedern zusammen, um den Titel zu erringen. Das Alter der Teilnehmer lag dabei zwischen 8 und 85 Jahren.

Gespielt wird in Mannschaften mit bis zu sechs Spielern. Hat ein Team mehr als sechs Spieler, muss von Spiel zu Spiel gewechselt werden. In der Ortschaft Ost wird ein Startgeld von 10 Euro pro Mannschaft erhoben.

