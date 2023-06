Beton aus der Riesenpumpe für das St.-Elisabeth-Krankenhaus

Salzgitter-Bad. Auf der Baustelle des St.-Elisabeth-Krankenhauses in Salzgitter-Bad geht es mit Spezialgerät voran. Was dort jetzt passiert.

„Stein auf Stein, das Häuschen wird bald fertig sein…“ Nee, so beschaulich geht es auf der Großbaustelle am St.-Elisabeth-Krankenhaus dieser Tage nicht zu. Freunde und Kenner besonderer Baumaschinen können dort immer mal wieder modernsten Fuhrpark bewundern. So pumpte dort am Donnerstag eine 52-Meter-Großmastpumpe den Beton für die gut 600 Quadratmeter umfassende Decke des Untergeschosses.

192 Kubikmeter Beton in acht Stunden eingebaut

Die benötigten 192 Kubikmeter Beton wurden in gut acht Stunden durch 24 Fahrmischer angeliefert und von den Bauarbeitern eingebaut. Ein durchweg beachtliches Unternehmen in glutheißer Sommerhitze.

Nur drei Maschinen in der Region

Dabei ist auch der Anblick einer 52-Meter-Betonpumpe ein eher seltener Anblick: Mit einer Auslage im Mast von 48 Metern ist sie ein durchaus imposantes Fahrzeug – und selten dazu. Nur vertikal beträgt die Pumphöhe der Hochleistungsmaschine 52 Meter. Daher die Bezeichnung, weiß der Fachmann.

Zufahrt für Rettungsfahrzeuge muss frei bleiben

Im Großraum Braunschweig/Wolfsburg gibt es nur drei selbstfahrende Arbeitsmaschinen dieser Art und Größe. Die eingesetzte Pumpe stellte ein Dienstleister aus dem Altmarkkreis Salzwedel. Kniffelig und besonders erwies sich die Baustelle auch aus einem anderen Grund: Die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge muss im laufenden Krankenhausbetrieb zu jedem Zeitpunkt frei gehalten werden. Kein Baufahrzeug darf die Anfahrt und Abläufe behindern.

