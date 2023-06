Salzgitter: Lkw-Fahrer rammt Straßenlaterne

Salzgitter. Im Gewerbegebiet Gebhardshagen hat sich ein Lkw-Fahrer am Donnerstagmorgen bei einem Unfall leicht verletzt.

An der Erzwäsche in Salzgitter ist am Donnerstag ein Lastwagen gegen eine Straßenlaterne gefahren – der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Wie die Polizei erläutert, war der 50-jährige Mann gegen 4.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Die Straßenlaterne wurde durch den Aufprall fast vollständig herausgerissen. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Ermittlungen der Polizei ergaben zudem , dass der 50-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war.

