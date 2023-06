Ecstasy-Tabletten in Salzgitter verteilt? Polizei widerspricht

Seit Donnerstag vergangener Woche wird über Soziale Medien und auch über den Messenger Whatsapp auf einen angeblichen Vorfall vom 27. und 28. Mai in Salzgitter-Bad hingewiesen.

In verschiedensten Meldungen heißt es, ein Unbekannter hätte auf dem Roxy-Helco-Spielplatz in der Burgundenstraße als Bonbons getarnte Ecstasy-Tabletten an Kinder verteilt. In diesem Zusammenhang wäre es auch zu einem Polizei-Einsatz gekommen.

Die Polizei Salzgitter weist darauf hin, dass ein entsprechender Vorfall bei der Polizei nicht bekannt geworden ist und dass es auch keinen Polizeieinsatz in dieser Richtung gegeben hat. „Es haben sich auch keine Geschädigten bei der Polizei gemeldet“, erklärt ein Sprecher. „Es muss daher davon ausgegangen werden, dass es sich offensichtlich um eine Falschmeldung handelt.“

In diesem Zusammenhang weist die Salzgitteraner Polizei eindringlich darauf hin, dass der Aufruf zur Begehung von Straftaten strafrechtliche Folgen haben kann.

red

