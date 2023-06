Lebenstedt. In einem Kleingartenverein ist in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte nach Lebenstedt aus.

Polizei Salzgitter Feuerwehr löscht Brand in Salzgitter: Kompost steht in Flammen

Die Berufsfeuerwehr Salzgitter ist am Mittwoch zu einem Laubenbrand in den Kleingartenverein Heimattal nach Lebenstedt ausgerückt. Als die Einsatzkräfte gegen drei Uhr in der Westfalenstraße ankamen, stand eine Kompostieranlage in Flammen. Mit einem Schnellangriff konnten die Kräfte den Brand löschen. Der Einsatz dauerte etwa eine Dreiviertelstunde.

