Einbrüche in Lebenstedt: Ludwig-Erhard-Schule betroffen

Salzgitter-Lebenstedt. Außerdem meldet die Polizei einen Einbruch in ein Restaurant in der Lebenstedter Wehrstraße und hofft auf Zeugenhinweise zum BBS-Einbruch.

Unbekannte Täter sind in Lebenstedt in ein Restaurant in der Wehrstraße und in das Gebäude der Ludwig-Erhard-Schule eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, geschahen die Taten zwischen dem 25. und 29. Mai.

In der BBS an der Johann-Sebastian-Bach-Straße zerstörten die Täter mehrere Büro-Gegenstände. Der entstandene Schaden belaufe sich laut Polizei auf circa 1.600 Euro. Als Tatzeitraum wird der 25. bis 30. Mai angegeben.

Die zweite Tat geschah in einem Restaurant in der Wehrstraße. Zwischen Pingstmontagabend und Dienstagmorgen gelangten die Täter über ein zerstörtes Fenster in das Lokal und erbeuteten Bargeld in einer niedrigen dreistelligen Höhe. Der Gesamtschaden dürfte mindestens 900 Euro betragen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter in beiden Fällen unter der Telefonnummer 05341 (18970) entgegen.

